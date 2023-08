Odpoczniemy od spiekoty. Na jak długo? Pogoda na 5 dni

Przed nami gorące dni. W środku tygodnia temperatura nie powinna przekraczać 30 stopni Celsjusza, więc trochę odpoczniemy od upałów, ale w weekend znów wróci spiekota. Taka aura będzie sprzyjać powstawaniu gwałtownych zjawisk, dlatego lokalnie należy się spodziewać burz. Wyładowaniom towarzyszyć będą opady deszczu i silniejszy wiatr.

Wtorek zapowiada się słoneczny na wschodzie kraju. W zachodniej części Polski wystąpi małe i umiarkowane zachmurzenie, po południu - na Śląsku, Ziemi Lubuskiej i Łódzkiej - wzrastające okresami do dużego z przelotnymi opadam deszczu o sumie pięciu litrów wody na metr kwadratowy. Temperatura maksymalna wyniesie od 23 stopni Celsjusza na Pomorzu Gdańskim do 32 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje słaby i umiarkowany, zachodni wiatr.

Pogoda na środę i czwartek

Środa przyniesie na ogół słoneczną aurę. Na Pomorzu Zachodnim, Podkarpaciu i w Małopolsce przelotnie popada deszcz. Natomiast w Beskidach i Tatrach zagrzmi. W burzach spadnie do 10-20 l/mkw., a wiatr w porywach rozpędzi się do 60-80 kilometrów na godzinę. Termometry wskażą maksymalnie od 24 st. C na Nizinie Szczecińskiej do 29 st. C na Podkarpaciu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, zachodni i północno-zachodni.

W czwartek dopisze słoneczna aura. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 24 st. C na Suwalszczyźnie do 29 st. C na Podkarpaciu. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z północnego zachodu.

Prognoza pogody na środę i czwartek tvnmeteo.pl

Prognozowana temperatura w dniach 22-26.08 ventusky.com

Pogoda na piątek i sobotę

Piątek na wschodzie kraju upłynie pod znakiem pogodnej aury. W pozostałych regionach przelotnie popada deszcz i pojawią się burze, podczas których spadnie do 10-20 l/mkw., a porywy wiatru osiągną prędkość do 60-80 km/h. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wyniesie od 26 st. C na Suwalszczyźnie do 32 st. C na Dolnym Śląsku. Południowo-wschodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany.

Na sobotę prognozuje się zmienne zachmurzenie. Na Pomorzu przelotnie popada deszcz, zaś na południu i w centrum pojawią się burze. Zjawiskom towarzyszyć będą opady rzędu 10-20 l/mkw. i wiatr rozpędzający się do 60-80 km/h. Termometry pokażą maksymalnie od 27 st. C na Nizinie Szczecińskiej do 34 st. C na Podkarpaciu. Powieje słaby i umiarkowany, północno-zachodni wiatr.

Prognoza pogody na piątek i sobotę tvnmeteo.pl

Prognozowane opady w dniach 22-26.08 ventusky.com

Autor:anw/dd

Źródło: tvnmeteo.pl