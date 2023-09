Upał dotrze do Polski jeszcze w tym tygodniu

Pogodą w kolejnych dniach wciąż rządzić ma wyż Olenka. Gdy odejdzie, jego miejsce zajmie wyż Patricia. Wartkim strumieniem napłynie do nas zwrotnikowe powietrze, podnosząc temperaturę o kilka stopni. Miejscami możemy spodziewać się powrotu upału.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Polska znalazła się i pozostanie na dłużej w obszarze podwyższonego ciśnienia - przekazała synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek. Obecnie nad Europą Środkową przemieszcza się centrum wyżu Olenka, które we wtorek znajdzie się nad południowo wschodnią Polską. W kolejnych dniach Olenka powędruje nad Rumunię, a za nią postępować ma Patricia. To kolejny wyż uformowany nad Morzem Północnym, ale wędrujący na wschód, by w weekend ulokować się nad środkową Europą - dodała synoptyk.

Pogoda na 5 dni

Polska znajduje się i pozostanie w ciepłej masie powietrza polarnego, tylko na chwilę około czwartku muśnie nas od północnego wschodu chłodniejsza masa powietrza. Jednak o zachodnie regiony wciąż ocierać się ma płynące z południa, znad Afryki Północnej, powietrze zwrotnikowe. Stąd na zachodzie kraju temperatura wzrastać ma do około 26-28 stopni Celsjusza, a w weekend, kiedy centrum wyżu Patricia znajdzie się nad Polską, zwrotnikowe powietrze przyniesie wzrost temperatury na krańcach zachodnich kraju do 30 st. C - podała Unton-Pyziołek.

Prognozowana temperatura w najbliższych dniach ventusky.com

Pogoda na wtorek, środę i czwartek

Wtorek zapowiada się pogodnie. Temperatura maksymalna wyniesie od 23 st. C na Górnym Śląsku, przez 24-25 st. C w centrum kraju do 26 st. C na Pomorzu i Ziemi Lubuskiej. Wiatr z zachodu i południa będzie słaby i umiarkowany.

Środa również przyniesie nam pogodną aurę. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 23 st. C na Wybrzeżu, przez 26 st. C w centrum kraju, do 28 st. C na Ziemi Lubuskiej. Powieje słaby i umiarkowany, północno-zachodni wiatr. Tylko na zachodzie będzie wiać z południa.

Także w czwartek możemy spodziewać się pogodnego nieba. W najcieplejszej chwili dnia termometry wskażą od 23 st. C na Podlasiu, przez 26 st. C w centrum kraju, do 28 st. C na zachodzie. Wschodni i południowo-wschodni wiatr będzie słaby i umiarkowany.

Prognozowane opady w najbliższych dniach ventusky.com

Pogoda na piątek i sobotę

W piątek możemy liczyć na słońce. Temperatura maksymalna sięgnie od 24 st. C na Podlasiu, przez 26 st. C w centrum kraju, do 28 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje ze wschodu i południowego wschodu, słabo i umiarkowanie. Okresami wiatr może być dość silny, a w porywach na Pomorzu dochodzić do 50-70 kilometrów na godzinę.

Sobota także przyniesie nam pełnię słońca. Temperatura maksymalna wyniesie od 25 st. C na Podlasiu, przez 28 st. C w centrum kraju, do nawet 30 st. C na Ziemi Lubuskiej i Dolnym Śląsku. Z południowego wschodu powieje słaby i umiarkowany wiatr.

Prognozowane porywy wiatru w najbliższych dniach ventusky.com

Autor:kw/dd

Źródło: tvnmeteo.pl