Załamanie pogody w weekend. Idą ulewy

Pogoda na weekend. Najbliższe dni przyniosą nam niemałe zachmurzenie oraz opady deszczu. Miejscami będzie grzmiało - burzom towarzyszyć mogą silne porywy wiatru oraz grad. Kiedy jest szansa na poprawę aury?

Pogoda Długoterminowa Weekend

Przed nami bardzo deszczowe dni. Jak przekazał synoptyk tvnmeteo.pl Artur Chrzanowski, w nocy na ciepłym froncie ciągnącym się od Wrocławia, przez Radom, po Białą Podlaską i Terespol możliwe są opady do 25 litrów wody na metr kwadratowy. W drugiej części nocy deszczowo zrobi się Górnym Śląsku, Podkarpaciu i w Małopolsce. Prognozowana suma opadów to 10-20 litrów wody na metr kwadratowy. Możliwy jest także silniejszy wiatr rzędu 60-80 kilometrów na godzinę. Do tego niewykluczone są lokalne wyładowania atmosferyczne.

Gdzie będzie padać najmocniej?

W sobotę prognozowane opady będą mieć już ciągły charakter i przemieszczą się wraz z frontem na zachód. W północno-zachodniej połowie kraju może spaść do 10-20 l/mkw. deszczu, lokalnie niewykluczone są opady do 35 l/mkw.

- Reasumując, suma opadów za sobotę może oscylować na poziomie 40-60 litrów na metr kwadratowy - poinformował Chrzanowski. Jak dodał, szczególnie deszczowo będzie na południu kraju, a najmocniej może padać na Śląsku. W niektórych rzekach regionu, takich jak Bóbr czy Kwisa, stany wód mogą wzrastać.

Pogoda na weekend

Sobota upłynie pod znakiem dużego zachmurzenia z opadami do 10-20 litrów na metr kwadratowy. We wschodniej i centralnej części kraju także prognozowane są burze z opadami rzędu 10-30 l/mkw., porywami wiatru do 60-80 km/h oraz możliwym gradem. Temperatura maksymalna sięgnie od 18 st. C na Dolnym Śląsku do 32 st. C na Podkarpaciu. Powieje słaby i umiarkowany, przeważnie północno-wschodni wiatr.

Niedziela będzie pogodna jedynie na Mazurach, Mazowszu I Podlasiu. W pozostałej części kraju spadnie deszcz do 30-40 l/mkw. Może też grzmieć - w czasie burz opady mogą wynieść 10-30 l/mkw., wiatr może dochodzić do 60-80 km/h, możliwy jest również grad. Temperatura maksymalna wyniesie od 15 st. C na Dolnym Śląsku do 32 st. C na Podlasiu. Południowo-wschodni, skręcający na północno-zachodni wiatr będzie słaby i umiarkowany, ale okresami może przybierać na sile.

Prognozowane opady w najbliższych dniach ventusky.com

Pogoda na przyszły tydzień

Poniedziałek będzie pochmurny i deszczowy - suma opadów sięgnie 20 l/mkw. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 16 st. C na Śląsku do 20 st. C na Podkarpaciu. Z południowego zachodu powieje umiarkowany i dość silny wiatr. Okresami jego porywy mogą rozpędzać się do 40-60 km/h.

We wtorek na północy prognozowany jest przelotny deszcz. W pozostałych regionach zrobi się pogodnie. Termometry pokażą maksymalnie od 19 st. C na Podlasiu do 23 st. C na Podkarpaciu. Słabo i umiarkowanie powieje z zachodu. Momentami wiatr będzie porywisty i może osiągać 40-60 km/h.

W środę możemy spodziewać się małego i umiarkowanego zachmurzenia. Temperatura maksymalna sięgnie od 20 st. C na Suwalszczyźnie do 25 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Powieje z zachodu, słabo i umiarkowanie.

Prognozowana temperatura w najbliższych dniach ventusky.com

Autor:kw/dd

Źródło: tvnmeteo.pl