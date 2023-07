W weekend tylko słońce. Z nieba będzie lał się żar

W najbliższych dniach czeka nas uderzenie gorąca. W wielu regionach dopisze słoneczna aura. Temperatura wzrośnie miejscami nawet do 32 stopni Celsjusza. Sprawdź, co przyniesie kolejny tydzień i jak długo gorąco z nami zostanie.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Najbliższej dobry pogoda w Polsce kształtowana będzie przez rozległy układ wysokiego ciśnienia rozciągający się od Morza Norweskiego, przez Kraje Beneluksu, aż po Bałkany i Półwysep Apeniński - poinformował synoptyk tvnmeteo.pl Damian Zdonek. Nad północną i wschodnią Polskę napływać będzie jeszcze chłodne powietrze znad Skandynawii, natomiast do zachodnich i południowych województw docierać będzie zdecydowanie cieplejsze powietrze znad południowo-zachodniej Europy.

Jak informowaliśmy wcześniej, sobota i niedziela przyniosą piękną, słoneczną, ciepłą - miejscami upalną aurę. W poniedziałek wieczorem na zachodzie zaznaczy się płytka zatoka ze strefą pofalowanego frontu chłodnego, która może przynieść przelotne opady deszczu i burze, głownie w województwach zachodnich, natomiast w nocy również w głębi kraju.

Przed nami kolejna chłodna noc, z temperaturą minimalną oscylująca nad ranem do około 10-13 stopni Celsjusza, jednakże miejscami, zwłaszcza na północy i wschodzie temperatura przy wschodzie słońca może spaść w okolice 7-9 st. C.

Prognozowana temperatura w najbliższych dniach ventusky.com

Pogoda na weekend

W sobotę przeważać będzie słoneczna aura. Tylko na północnym wschodzie i wschodzie spodziewane jest małe lub umiarkowane zachmurzenie. Opady nie są prognozowane. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 23 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 28-29 st. C w centrum kraju, do 30-31 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Wiatr powieje ze zmiennych kierunków, okaże się słaby. Tylko na wschodzie będzie zmienny i północno-zachodni.

Niedziela również zapowiada się słonecznie. W drugiej części dnia więcej chmur może pojawić się jedynie w rejonie północno-wschodniej Polski. W rejonie Suwalszczyzny istnieje marginalne ryzyko przelotnych opadów deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie od 24 st. C na Suwalszczyźnie, przez 28-29 st. C w centrum kraju, do 30-32 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Północno-zachodni wiatr będzie słaby, wyłącznie na wschodzie umiarkowany.

Prognoza pogody na niedzielę i poniedziałek tvnmeteo.pl

Pogoda na kolejny tydzień

W poniedziałek będzie pogodnie. Pod koniec dnia wzrost zachmurzenia możliwy jest na zachodzie kraju. Lokalnie chmurom towarzyszyć będą przelotne opady deszczu i burze. Termometry pokażą maksymalnie od 24 st. C na Suwalszczyźnie, do 28-30 st. C w centrum i na południu. Słaby wiatr powieje z południowego zachodu.

Prognozowane opady w najbliższych dniach ventusky.com

Wtorek przyniesie małe i umiarkowane zachmurzenie, lokalnie na północy ze słabymi, przelotnymi opadami deszczu. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wyniesie od 24-25 st. C na Suwalszczyźnie do 28-30 st. C na południu i w centrum. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany, zmienny.

Środa upłynie pod znakiem umiarkowanego, miejscami dużego zachmurzenia z przelotnymi opadami deszczu i burzami. Lokalnie na południu wyładowania mogą być silne. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 24 st. C na północy, przez 28 st. C w centrum kraju, do 29 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie umiarkowany, w porywach dość silny, południowo-zachodni, skręcający na zachodni.

Prognoza pogody na wtorek i środę tvnmeteo.pl

Autor:kw,anw/dd

Źródło: tvnmeteo.pl