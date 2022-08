Pogoda na weekend. Macie już dość spiekoty? Mamy dobrą wiadomość

W kolejnych dniach nad Polską początkowo zapanuje pochmurna, deszczowa aura, a miejscami spodziewane będą burze. Pogoda jednak już wkrótce się uspokoi, a na początku tygodnia w większości kraju będziemy mogli cieszyć się pogodnym niebem bez chmur. Odpoczniemy od upału.

Nadchodzącej doby Polska znajdowała się będzie pod wpływem zatoki niżu znad Skandynawii ze strefą frontową przemieszczającą się z północnego zachodu na południowy wschód kraju - poinformował synoptyk tvnmeteo.pl Daniel Kowalczyk. Front przyniesie ze sobą przelotne opady deszczu, lokalnie pojawią się także burze. Upalne powietrze pochodzenia zwrotnikowego zostanie wyparte przez chłodną i bardziej wilgotną masę powietrza polarnego, któremu towarzyszyć będzie umiarkowane zachmurzenie kłębiaste.

W kolejnych dniach Polska stopniowo dostanie się pod wpływ wyżu, który przemieszczał się będzie przez południową Skandynawię i Bałtyk w kierunku zachodniej Rosji. We wtorek w ten obszar wysokiego ciśnienia spróbuje się wcisnąć od południa zatoka niżu, przynosząc na południowym wschodzie kraju większe zachmurzenie i słabe opady deszczu.

Prognoza temperatur na kolejne dni ventusky.com

Pogoda na weekend

Na wschodzie i południu Polski sobota przyniesie duże zachmurzenie z przelotnymi opadami deszczu. Miejscami mogą wystąpić burze z deszczem 10-20 litrów wody na metr kwadratowy i porywami wiatru 50-70 kilometrów na godzinę. W centrum kraju prognozowane jest początkowo zachmurzenie duże z przelotnymi opadami deszczu 1-5 l/mkw., w drugiej części dnia rozpogodzenia. Na zachodzie będzie pogodnie.

Temperatura maksymalna wyniesie od 21 stopni Celsjusza na Pomorzu Zachodnim, przez 24 st. C w centralnej Polsce, do 29 st. C na Podkarpaciu. Powieje północno-zachodni, umiarkowany wiatr, na wybrzeżu i wschodzie okresami dość silny 40-60 km/h.

Niedziela w całym kraju upłynie pod znakiem pogodnego nieba. Na termometrach zobaczymy od 21 st. C na Suwalszczyźnie i Podlasiu, poprzez 22 st. C w centrum kraju, do 24 st. C w zachodniej Polsce. Zmienny wiatr będzie słaby i umiarkowany.

Prognoza opadów na kolejne dni ventusky.com

Pogoda na poniedziałek i wtorek

Poniedziałek będzie w większości kraju pogodny, jedynie na Podkarpaciu pojawi się więcej chmur, ale bez opadów. Termometry pokażą od 21 st. C na Suwalszczyźnie, poprzez 23 st. C w centrum kraju, do 24 st. C w południowo-zachodniej Polsce. Z północnego wschodu powieje słaby wiatr.

We wtorek aura będzie na ogół pogodna, jedynie w południowo-wschodniej i częściowo centralnej części kraju niebo zasnuje więcej chmur. Na Podkarpaciu mogą wystąpić słabe, przelotne opady deszczu do 5 l/mkw. Temperatura maksymalna wyniesie od 22 st. C na Suwalszczyźnie i Podlasiu, przez 24 st. C w centrum kraju, do 25 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, północno-wschodni.

Prognoza porywów wiatru na kolejne dni ventusky.com

Pogoda na środę

Środa przyniesie na Podkarpaciu zachmurzenie duże z opadami deszczu 1-5 l/mkw., poza tym będzie pogodnie. Na termometrach zobaczymy od 23 st. C na Suwalszczyźnie, poprzez 25 st. C w centralnej Polsce do 26 st. C na południowym zachodzie kraju. Umiarkowany wiatr powieje z północnego wschodu.

Autor:as/dd

Źródło: tvnmeteo.pl