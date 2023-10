Pogoda na 5 dni. Na początku tygodnia będzie aż 20 stopni

W ostatnich dniach października do naszego kraju napłynie ciepłe powietrze z Bliskiego Wschodu. W wielu miejscach termometry pokażą wysokie wartości. We wtorek nad Polskę nasunie się strefa opadów deszczu i we Wszystkich Świętych zrobi się chłodniej.

Polska jest pod wpływem rozległego wiru niżowego z dwoma centrami Zeus i Beni nad Oceanem Atlantyckim i Morzem Północnym. Nasz kraj znajduje się w przedniej części wiru, w której panuje południowa cyrkulacja, a więc napływa ciepło znad południowej Europy. Porcja łagodnego powietrza poprzedzana jest ciepłym frontem atmosferycznym, przemieszczającym się znad regionów środkowej części kraju na północ. Szansa na przejaśnienia i rozpogodzenia jest szczególnie na południu Polski - informuje synoptyk tvmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek.

W niedzielę zachmurzenie będzie duże z przejaśnieniami, a w południowych regionach pojawią się rozpogodzenia. Na północy i północnym zachodzie kraju okresami będą występować opady deszczu rzędu 1-5 litrów wody na metr kwadratowy. Temperatura maksymalna wyniesie od 9 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 15-16 st. C w centrum, do 19 st. C w Małopolsce. Wiatr będzie południowy, umiarkowany, okresami dość silny, w porywach na północy osiągający prędkość 60-70 kilometrów na godzinę.

Ciepło na początku tygodnia

- Pierwszego dnia następnego tygodnia deszczowy front odsunie się nad Skandynawię i cały kraj znajdzie się w strumieniu powietrza z południa. Dalej pogodę kształtować mają układy niżowe znad Atlantyku oraz wyż znad Rosji. Takie położenie ośrodków barycznych sprawi, że kraj zostanie muśnięty przez masę powietrza pochodzenia zwrotnikowego z rejonu Bliskiego Wschodu, stąd duży wzrost temperatury szczególnie na południowym wschodzie - wyjaśnia synoptyk. Jak jednak dodaje, "od zachodu do Polski wkroczy chłodny front z chmurami i deszczem".

Prognoza pogody na poniedziałek i wtorek tvnmeteo.pl

Poniedziałek przyniesie duże zachmurzenie z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Na Pomorzu Zachodnim pojawią się opady deszczu do 5 l/mkw. Termometry pokażą maksymalnie od 14-16 st. C w północnej części kraju, przez 18 st. C w centrum, do 20 st. C miejscami na południu. Z kierunku południowo-zachodniego powieje słaby i umiarkowany, okresami dość silny wiatr.

Na wtorek prognozowane jest umiarkowane i duże zachmurzenie. Od zachodu w głąb kraju będą przesuwać się opady deszczu do 5-15 l/mkw. Temperatura maksymalna osiągnie od 13 st. C na Pomorzu, przez 18 st. C w centrum kraju, do 20 st. C na Podkarpaciu. Wiatr będzie zachodni i południowo-zachodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny, w porywach do 50-60 km/h.

Prognozowana temperatura na kolejne dni Ventusky

Prognoza pogody na Wszystkich Świętych i Zaduszki

- W środę front atmosferyczny powędruje na wschód, a za nim ma wlać się porcja chłodnego powietrza płynącego znad Atlantyku. Temperatura odczuwalnie spadnie, ale za to pojawią się rozpogodzenia. W czwartek zaczniemy dostawać się w zasięg bardzo silnego cyklonu szerokości umiarkowanych z centrum nad Anglią, wzrośnie zachmurzenie i prędkość wiatru, z kolei z południa zaciągnięta zostanie ciepła masa powietrza, więc temperatura ponownie wzrośnie - zapowiada Unton-Pyziołek.

Prognoza pogody na środę i czwartek tvnmeteo.pl

Środa, 1 listopada, upłynie pod znakiem dużego zachmurzenia, ale będzie się przejaśniać. W rejonie Podkarpacia wystąpią opady deszczu, podczas których spadnie do 5-10 l/mkw. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 10 st. C na Suwalszczyźnie, przez 12 st. C w centrum kraju, do 14 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr z kierunków zachodnich powieje ze słabą i umiarkowaną siłą.

W czwartek, 2 listopada, na terenie całej Polski zachmurzenie będzie duże, ale opady nie są przewidywane. Temperatura maksymalna wyniesie od 9 st. C na Podlasiu, przez 11 st. C w środkowych regionach, do 16 st. C na Dolnym Śląsku. Będzie wiać południowo-wschodni, umiarkowany i dość silny wiatr, w porywach rozpędzając się do 50-70 km/h.

Prognozowane opady na kolejne dni Ventusky

Autor:ps/dd

Źródło: tvnmeteo.pl