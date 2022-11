Pogoda na weekend: strefa ciężkich chmur i deszczu wkroczy nad kraj

Pogoda w najbliższych dniach przyniesie nam zachmurzenie, a także opady deszczu. Miejscami utrzymywać się będą mgły. W niektórych regionach w najcieplejszych momentach dnia temperatura maksymalna nie przekroczy 10 stopni Celsjusza.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Polska dostaje się od zachodu pod wpływ niżowych wirów powietrza, rozciągających się od Północnego Atlantyku po Włochy i Morze Śródziemne. W utworzonej przez nie bruździe niskiego ciśnienia pogodę kształtują deszczowe fronty, które w piątek obejmą zachodnie i południowe krańce Polski. Napłynąć ma przed nimi dość ciepłe powietrze z południa.

Jednak w sobotę strefa ciężkich chmur i deszczu wkroczy nad kraj wraz z chłodną i wilgotną masą powietrza polarnego. Od niedzieli kraj znajdzie się w obszarze podwyższonego ciśnienia, związanego z wyżem rosyjskim, któremu towarzyszyć będzie pogoda pochmurna i mglista z rozpogodzeniami. W masach umiarkowanie chłodnego powietrza polarnego temperatura w dzień raczej nie przekroczy 15 stopni Celsjusza.

Po 10 listopada pojawia się szansa na nieco więcej ciepłego powietrza i przyjemną temperaturę, a po 15 listopada prognozy rysują się bardziej jesiennie.

Pogoda na weekend

Piątek zapowiada się pochmurno z przejaśnieniami, a na wschodzie z rozpogodzeniami. Po południu na krańcach zachodnich i południowych kraju spodziewane są opady deszczu do 5 litrów wody na metr kwadratowy. Temperatura maksymalna sięgnie od 10 st. C na Podlasiu, przez 13 st. C w centrum, do 17 st. C na Podkarpaciu. Powieje południowo-wschodni i wschodni wiatr, będzie umiarkowany i dość silny - w porywach może rozpędzać się do 50-60 kilometrów na godzinę.

Sobota na zachodzie kraju upłynie pod znakiem dużego zachmurzenia z przejaśnieniami. Okresami pojawią się opady deszczu do 5-15 l/mkw. Termometry pokażą maksymalnie od 9 st. C na Suwalszczyźnie, przez 12 st. C w centrum kraju, do 14 st. C na Podkarpaciu. Wiatr będzie na ogół południowo-wschodni, tylko na zachodzie północno-zachodni. Będzie wiać słabo i umiarkowanie.

Niedziela w całym kraju przyniesie duże zachmurzenie z przejaśnieniami. Na wschodzie może słabo popadać. Miejscami będą utrzymywać się także mgły. Temperatura maksymalna wyniesie od 9 st. C na Suwalszczyźnie, przez 10 st. C w centrum kraju, do 12 st. C na Dolnym Śląsku. Zachodni i południowy wiatr powieje słabo i umiarkowanie.

Prognozowana temperatura w dniach 4-8.11 ventusky.com

Pogoda na kolejny tydzień

W poniedziałek czeka nas dużo chmur, a rozpogodzi się na południu i w centrum kraju. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 8 st. C na Suwalszczyźnie, przez 11 st. C w centrum kraju, do 13 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr z południowego zachodu będzie słaby i umiarkowany.

Wtorkowy poranek może być miejscami mglisty. W ciągu dnia powinno się wypogodzić. Temperatura maksymalna sięgnie od 10 st. C na Suwalszczyźnie, przez 13 st. C w centrum kraju, do 14-15 st. C na zachodzie. Z zachodu i południa powieje słaby i umiarkowany wiatr.

Prognozowane opady w dniach 4-8.11 ventusky.com

