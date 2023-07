Pogoda na weekend. Skwar będzie przeplatał się z burzami

Kolejne dni przyniosą nam typowo letnią pogodę. Słoneczne, upalne dni będą przeplatały się z wybuchami gwałtownej aury - popada deszcz, miejscami pojawią się również burze. W najcieplejsze dni termometry wskażą nawet 34 stopnie Celsjusza.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Czwartek na Podlasiu upłynie pod znakiem małego i umiarkowanego zachmurzenia. Na pozostałym obszarze kraju wystąpi zachmurzenie zmienne. Towarzyszyć mu będą przelotny deszcz i burze z opadami 10-30 litrów deszczu na metr kwadratowy i porywami wiatru, rozwijającymi prędkość do 60-90 kilometrów na godzinę, a lokalnie również gradem. Temperatura maksymalna wyniesie od 23 stopni Celsjusza Pomorzu Gdańskim do 30 st. C w Małopolsce. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany, miejscami silniejszy, północno-zachodni.

W piątek w województwach wschodnich i w rejonie Zatoki Gdańskiej prognozowany jest przelotny deszcz. Poza tym dzień zapowiada się słonecznie. Na termometrach zobaczymy od 23 st. C na Suwalszczyźnie do 28 st. C na Dolnym Śląsku. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z zachodu.

Prognozowana temperatura w najbliższych dniach ventusky.com

Pogoda na weekend

Sobota w całym kraju przyniesie słoneczną aurę. Termometry pokażą od 30 st. C na Suwalszczyźnie do 34 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr z kierunków południowych będzie słaby i umiarkowany.

W zachodniej i centralnej Polsce niedziela przyniesie deszcz i burze z opadami do 10-20 l/mkw. Oraz porywami wiatru 60-80 km/h. W pozostałych regionach wystąpi małe i umiarkowane zachmurzenie. Temperatura w ciągu dnia wyniesie maksymalnie od 29 st. C na Pomorzu do 34 st. C na Podkarpaciu. Powieje południowo-zachodni wiatr, słaby i umiarkowany, okresami silniejszy.

Prognozowane opady w najbliższych dniach tvnmeteo.pl

Pogoda na poniedziałek

W poniedziałek na wschodzie kraju prognozowane są opady deszczu i burze z opadami 10-20 l/mkw. i porywami wiatru osiągającymi 60-80 km/h. Poza tym dzień będzie słoneczny. Na termometrach zobaczymy od 28 st. C na Nizinie Szczecińskiej do 33 st. C na Rzeszowszczyźnie. Zachodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany.

Autor:as/dd

Źródło: tvnmeteo.pl