Pogoda na weekend: czeka nas przeplatanka. Deszcz i burze, ale słońca też nie zabraknie

W nadchodzących dniach wystąpią przelotne opady deszczu, miejscami także burze. Nie zabraknie też regionów, gdzie prognozuje się rozpogodzenia. Temperatura maksymalna nie przekroczy 24 stopni Celsjusza.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Polska pozostaje w chłodnych i wilgotnych masach powietrza polarnego znad Atlantyku. W nocy z czwartku na piątek i w piątek nad Polską przemieszczać się będzie front atmosferyczny, niosący przelotne opady deszczu i lokalnie burze - poinformował synoptyk tvnmeteo.pl Daniel Kowalczyk.

Kolejne dni to w dalszym ciągu przeplatanka aury o dużym zachmurzeniu przynoszącym przelotne opady deszczu oraz miejscami burze, z okresami nieco większych rozpogodzeń. Chłodne masy powietrza z dominującą wartością temperatury oscylującą w okolicach 20 stopni Celsjusza zalegać będą nad krajem jeszcze kilka dni Większe wartości na termometrach powinny się pojawić w drugiej połowie nadchodzącego tygodnia.

Pogoda na piątek

Piątek na przeważającym obszarze kraju przyniesie duże zachmurzenie z przelotnymi opadami deszczu o sumie 5-10 litrów wody na metr kwadratowy. W pasie od Mazur i Suwalszczyzny, aż po Małopolskę lokalnie pojawią się burze. Podczas wyładowań spadnie do 10-30 l/mkw., a wiatr w porywach rozpędzi się do 60-80 kilometrów na godzinę. Na północnym zachodzie pojawią się większe rozpogodzenia. Termometry pokażą maksymalnie od 19 st. C na Mazurach, przez 20-21 st. C w centrum kraju, do 24 st. C na południowym zachodzie. Wiatr z kierunków zachodnich, umiarkowany, okresami na zachodzie dość silny, powieje do 40-60 km/h.

Prognoza temperatur w dniach 08-12.07 ventusky.com

Pogoda na weekend

Sobota upłynie pod znakiem umiarkowanego i dużego zachmurzenia z przelotnymi opadami deszczu do 5 l/mkw., szczególnie na wschodzie, a w drugiej części dnia także na zachodzie kraju. Temperatura maksymalna wyniesie od 19 st. C na Suwalszczyźnie, przez 21 st. C w centrum kraju, do 22 st. C na południowym zachodzie. Zachodni wiatr, umiarkowany, na wybrzeżu dość silny, porywach osiągnie prędkość do 60 km/h.

W niedzielę wystąpi duże zachmurzenie z przelotnymi opadami deszczu o sumie 5-10 l/mkw. w centralnej i wschodniej części kraju. Na wschodzie lokalnie mogą pojawić się również burze z opadem rzędu 15-30 l/mkw. i porywami wiatru do 80 km/h. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 19 st. C na północnym wschodzie i w centrum kraju do 21 st. C na północnym zachodzie. Powieje północno-zachodni, umiarkowany wiatr.

Prognoza opadów w dniach 08-12.07 ventusky.com

Pogoda na poniedziałek i wtorek

Na poniedziałek synoptycy prognozują umiarkowane i duże zachmurzenie z przelotnymi opadami deszczu do 10 l/mkw. w centrum i na wschodzie. W pasie wschodnim możliwie są burze. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wyniesie od 19 st. C na wschodzie, przez 21 st. C w centrum kraju, do 22 st. C na zachodzie. Wiatr północno-zachodni, umiarkowany, w burzach silny, osiągnie prędkość do 80 km/h.

Wtorek zapowiada się pogodny, tylko na wschodzie wystąpi duże zachmurzenie z przelotnymi opadami deszczu do 5 l/mkw. Termometry pokażą maksymalnie od 21 st. C na Suwalszczyźnie i Mazurach, przez 23 st. C w centrum kraju, do 24 st. C na zachodzie. Powieje umiarkowany, północno-zachodni wiatr.

Prognoza porywów wiatru w dniach 08-12.07 ventusky.com

Autor:anw/dd

Źródło: tvnmeteo.pl