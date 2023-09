Gorąco wróci w weekend, możliwe burze. A co przyniesie nowy tydzień?

Weekend przyniesie nam na ogół pochmurną, miejscami deszczową aurę. W niektórych regionach momentami może zagrzmieć. W pierwszych dniach roku szkolnego pogoda się poprawi - niebo ma się przejaśnić, a na termometrach zobaczymy do 26 stopni Celsjusza.

Pogoda na weekend

W sobotę w południowej Polsce prognozowane jest duże zachmurzenie z deszczem do trzech litrów wody na metr kwadratowy, a na Podkarpaciu i w Małopolsce wystąpić mogą także burze z opadami do 5-15 l/mkw. i porywami wiatru do 50-70 kilometrów na godzinę. W pozostałej części kraju niebo będzie zachmurzone w małym i umiarkowanym stopniu. Temperatura maksymalna wyniesie od 21 stopni Celsjusza na Podlasiu do 26 st. C na Podkarpaciu. Z kierunków zachodnich powieje słaby i umiarkowany wiatr.

Niedziela zapowiada się pochmurno w całej Polsce. Jedynie w południowej części kraju chmur będzie więcej, a towarzyszyć im mają deszcz oraz burze z opadami do 10-20 l/mkw. i porywami wiatru osiągającymi do 60-80 km/h. Termometry pokażą od 20 st. C na Podlasiu do 24 st. C na Podkarpaciu. Północno-zachodni wiatr będzie słaby i umiarkowany.

Pogoda na poniedziałek, wtorek i środę

Poniedziałek w całej Polsce będzie na ogół słoneczny. Na termometrach zobaczymy od 20 st. C na Suwalszczyźnie do 25 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje słaby i umiarkowany, zachodni wiatr.

We wtorek w kraju zapanuje słoneczna aura. Temperatura maksymalna w ciągu dnia wyniesie od 22 st. C na Suwalszczyźnie do 26 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie zachodni, słaby i umiarkowany.

Środa upłynie pod znakiem przeważnie słonecznego nieba. Termometry wskażą od 19 st. C na Suwalszczyźnie do 25 st. C na Dolnym Śląsku. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z północnego zachodu.

