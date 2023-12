Będzie ciepło, mokro i wietrznie. Na horyzoncie widać jednak nieśmiały powrót zimy

Nadchodzące dni przyniosą pochmurną i deszczową pogodę. Oprócz tego na początku przyszłego tygodnia zrobi się ciepło - temperatura może wzrosnąć nawet do 12 stopni Celsjusza. Druga połowa tygodnia zapowiada się jednak z ochłodzeniem i powrotem opadów deszczu ze śniegiem.

Pogoda Długoterminowa Weekend

W niedzielę zachmurzenie będzie duże. W północnej części kraju popada słaby, przelotny deszcz. Temperatura maksymalna wyniesie od 5 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 10 st. C na Nizinie Szczecińskiej i w Kotlinie Gorzowskiej. Wiatr będzie umiarkowany i dość silny, w porywach rozpędzający się do 40-80 kilometrów na godzinę. Powieje z zachodu.

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach Ventusky.com

Co przyniesie nowy tydzień?

Poniedziałek zapowiada się pochmurno z niewielkimi przejaśnieniami. Na północy i wschodzie wystąpią przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna osiągnie od 6 st. C na Podlasiu do 11 st. C na Dolnym Śląsku. Z zachodu powieje słaby i umiarkowany wiatr, okresami jego prędkość w porywach wyniesie do 40-60 km/h.

Wtorek przyniesie duże zachmurzenie z przejaśnieniami. Na północy spadnie deszcz. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wyniesie od 7 st. C na Podlasiu do 12 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje południowo-zachodni słaby i umiarkowany wiatr, okresami w porywach rozpędzi się do 40-60 km/h.

Zrobi się chłodniej

Na środę prognozowane jest duże zachmurzenie. W regionach północnych i centralnych możemy spodziewać się deszczu. Termometry pokażą od 4 st. C na Podlasiu do 8 st. C na Podkarpaciu. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z zachodu, okresami jego prędkość w porywach może wzmagać się do 40-60 km/h.

Czwartek zapowiada się z dużym zachmurzeniem i opadami deszczu. Na Podlasiu niewykluczony jest deszcz ze śniegiem. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 2 st. C na Suwalszczyźnie do 6 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje słaby i umiarkowany, zachodni wiatr.

Prognzowane opady w kolejnych dniach Ventusky.com

Autor:dd

Źródło: tvnmeteo.pl