Pogoda na weekend. Wyż Quintin zapewni stabilną pogodę

Pogoda na kolejne dni zapowiada się spokojnie. Przed nami czas z licznymi przejaśnieniami, ale i lokalnymi, przelotnymi opadami deszczu. Termometry pokażą nie więcej niż 22 stopnie Celsjusza.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Nadchodzącej doby Polska będzie w dalszym ciągu pod wpływem stabilnego wyżu Quintin z centrum nad północną Skandynawią, w strumieniu chłodnej masy powietrza polarnego morskiego o równowadze chwiejnej, napływającej do Polski z północy Europy - powiedział synoptyk tvnmeteo.pl Damian Zdonek.

Pogoda na czwartek i piątek

Czwartek przyniesie w ciągu dnia zachmurzenie zmienne z licznymi rozpogodzeniami. Przejściowo większe zachmurzenie może wystąpić jedynie w północnej Polsce, gdzie zwłaszcza w rejonie Pomorza Gdańskiego prognozowane są słabe, przelotne opady deszczu. Na termometrach zobaczymy od 17-19 stopni Celsjusza na północy kraju do 20 st. C na południu i w centrum Polski. Z kierunków północnych powieje słaby i umiarkowany wiatr.

Piątek zapowiada się pogodnie i słonecznie, jedynie na północy i północnym zachodzie Polski spodziewane jest przejściowe, większe zachmurzenie ze słabymi i przelotnymi opadami deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie od 17-19 st. C w północno-wschodniej Polsce do 20-21 st. C w regionach południowych i centralnych. Północny wiatr okaże się słaby i umiarkowany.

Prognoza temperatur w dniach 01-05.09 ventusky.com

Pogoda na weekend

W sobotę w większości kraju będzie pogodnie i bez opadów. Jedynie na południu i południowym wschodzie może pojawić się umiarkowane lub duże zachmurzenie. Termometry pokażą od 17 st. C w rejonie Suwałk do 22 st. C we Wrocławiu. Powieje słaby i umiarkowany wiatr północno-wschodni.

Niedziela przyniesie ze sobą zachmurzenie: od małego i umiarkowanego w północnej Polsce do dużego na południu, gdzie możliwe będą również przelotne opady deszczu. Temperatura w ciągu dnia wyniesie maksymalnie od 17-18 st. C w rejonie Suwałk do 21-22 st. C w pozostałych regionach. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z północnego wschodu.

Prognoza opadów w dniach 01-05.09 ventusky.com

Pogoda na poniedziałek

Poniedziałek zapowiada się pogodnie, nie są spodziewane opady. Na termometrach zobaczymy od 17-18 st. C w północno-wschodniej Polsce do 20-21 st. C na pozostałym obszarze kraju. Wiatr z północy będzie słaby i umiarkowany.

Autor:as/dd

Źródło: tvnmeteo.pl