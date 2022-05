Pogoda na weekend. Popada, powieje, może zagrzmieć. Weekend chłodny

Pogoda w najbliższych dniach w wielu regionach upłynie pod znakiem chmur i opadów deszczu. Prognozowane są także burze. Pod koniec tygodnia zrobi się chłodno - miejscami temperatura nie przekroczy 12-13 stopni Celsjusza.

W ciągu najbliższej doby Polska wschodnia znajdzie się pod wpływem rozległej i płytkiej zatoki niżowej z frontem atmosferycznym. Na pozostałym obszarze kraju pogodę będzie kształtował słaby klin wyżu, rozbudowujący się od południowego zachodu. Pogoda w środę zapowiada się przeważnie pochmurno z opadami deszczu rzędu 3-15 litrów wody na metr kwadratowy. Na Podkarpaciu i Roztoczu Lubelskim może zagrzmieć. Podczas burz prognozowane są opady o sumie 10-20 l/mkw. i porywy wiatru do 60-80 km/h. Padać nie powinno jedynie na Ziemi Lubuskiej i Dolnym Śląsku. Temperatura maksymalna sięgnie od 19 stopni Celsjusza na Pomorzu do 23 st. C na Podkarpaciu. Powieje słabo i umiarkowanie z południowego zachodu i zachodu.

Pogoda na czwartek i piątek

Czwartek na północy i zachodzie będzie pochmurny z przejaśnieniami i przelotnym deszczem. W pozostałych regionach zapowiada się pogodnie. Temperatura maksymalna wyniesie od 17 st. C na Suwalszczyźnie do 24 st. C na Podkarpaciu. Zachodni wiatr będzie słaby i umiarkowany, ale okresami może przybierać na sile. W północnej części kraju możliwe porywy do 60 km/h.

W piątek należy się spodziewać dużego zachmurzenia z opadami deszczu. W górach może zagrzmieć. Termometry pokażą maksymalnie od 16 st. C na Suwalszczyźnie do 20 st. C na Podkarpaciu. Z zachodu powieje umiarkowany wiatr. Okresami w porywach może osiągać do 40-60 km/h.

Prognozowane opady w dniach 25-29.05 ventusky.com

Pogoda na weekend

W sobotę czeka nas duże zachmurzenie i opady deszczu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 12 st. C na Suwalszczyźnie do 17 st. C na Podkarpaciu. Słabo i umiarkowanie powieje z zachodu, choć chwilami w porywach wiatr może rozpędzać się do 40-60 km/h.

Niedziela zapowiada się pogodnie jedynie na Śląsku. W pozostałej części Polski będzie pochmurno z opadami deszczu. Temperatura maksymalna sięgnie od 13 st. C na Podlasiu do 17 st. C na Podkarpaciu. Powieje z zachodu, słabo i umiarkowanie.

Prognozowana temperatura w dniach 25-29.05 ventusky.com

Prognozowane porywy wiatru w dniach 25-29.05 ventusky.com

Autor:kw//rzw

Źródło: tvnmeteo.pl