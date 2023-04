Co szykuje dla nas pogoda? Miejscami naprawdę nieprzyjemne zjawiska

Najbliższe dni upłyną przeważnie pod znakiem pochmurnej aury. Uwaga! Miejscami mocniej popada i powieje. A co z temperaturą? Sprawdź szczegółową prognozę pogody na 5 dni, która obejmuje także najbliższy weekend.

- Nadchodzącej doby pogodę w Polsce kształtować będzie zatoka rozległego niżu Quax z centrum ulokowanym nad Morzem Norweskim oraz związany z nią front atmosferyczny - poinformował synoptyk tvnmeteo.pl Daniel Kowalczyk.

Dodał, że przemarsz dość aktywnego frontu, który we wtorek przemieszczał się nad zachodnią i centralną częścią kraju, zostanie w nocy znacznie spowolniony za sprawą silnie rozbudowanego wyżu Oldenburgia znad zachodniej Rosji. Wyż sprawi, że w najbliższych godzinach front przyjmie charakter prawie stacjonarny, a jego aktywność znacznie osłabnie.

W środę zatoka niżu zacznie się wypełniać, a strefa frontu stopniowo będzie się rozmywać, przynosząc więcej chmur i przelotne opady deszczu na północy i wschodzie kraju. Za frontem napłynie nieco chłodniejsze i umiarkowanie wilgotne powietrze polarno-morskie.

W kolejnych dniach kraj pozostanie w obszarze obniżonego ciśnienia w zasięgu niżów znad Atlantyku oraz południowej Europy. Następna strefa frontowa zacznie się nasuwać nad Polskę znad Niemiec już w środę wieczorem i w nocy.

Pogoda na środę

Środa przyniesie przeważnie duże zachmurzenie z większymi rozpogodzeniami na zachodzie kraju. Na północy i wschodzie Polski okresami popada deszcz do 3-5 litrów wody na metr kwadratowy. Termometry pokażą maksymalnie od 11 st. C w Małopolsce i na Podkarpaciu, przez 12 st. C w centrum kraju, do 15 st. C na Podlasiu i Suwalszczyźnie. Powieje południowy i wschodni słaby i umiarkowany wiatr.

Prognozowana temperatura w dniach 12-16.04 Ventusky.com

Pogoda na czwartek i piątek

Czwartek zapowiada się na ogół pogodny na wschodzie Polski. W pozostałych regionach będzie pochmurno z przejaśnieniami, poza tym przelotnie popada deszcz o natężeniu do 3-5 l/mkw. Miejscami, na południowym zachodzie, wystąpią obfitsze opady do 10 l/mkw. Temperatura maksymalna wyniesie od 10 st. C na Dolnym Śląsku, przez 13 st. C w centrum kraju, do 16 st. C na Lubelszczyźnie i Mazowszu. Wiatr powieje z kierunków południowych, będzie słaby i umiarkowany.

Piątek upłynie pod znakiem pochmurnej aury z przejaśnieniami. Na zachodzie i miejscami w centrum kraju popada deszcz do 5 l/mkw. Na Dolnym Śląsku opad będzie intensywniejszy, rzędu 10 l/mkw. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 10 st. C na Pomorzu, przez 15 st. C w centrum kraju, do 17 st. C na Podkarpaciu. Wiatr będzie wiał ze zmieniających się kierunków. Na zachodzie będzie słaby, poza tym umiarkowany, okresami silniejszy, w porywach rozpędzając się do 40-60 kilometrów na godzinę.

Prognozowane opady w dniach 12-16.04 Ventusky.com

Pogoda na weekend

Na sobotę prognozuje się pochmurną aurę z przejaśnieniami. Okresami słabo popada deszcz, spodziewamy się go do 1-3 l/mkw., miejscami do 5 l/mkw. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wyniesie od 12 st. C na Podkarpaciu, przez 13 st. C w centrum kraju, do 14 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr, wiejący ze zmieniających się kierunków, przeważnie okaże się słaby i umiarkowany. Tylko na Podlasiu i Mazurach będzie silniej wiać, w porywach do 50-70 km/h.

W niedzielę będzie na ogół dość pogodnie, tylko w regionach północnych pojawi się więcej chmur. Na Pomorzu słabo popada przelotny deszcz. Termometry pokażą maksymalnie od 12 st. C na Suwalszczyźnie, przez 14 st. C w centrum kraju, do 15 st. C na Podkarpaciu. Powieje wschodni, słaby i umiarkowany wiatr.

Prognozowane porywy wiatru w dniach 12-16.04 Ventusky.com

Autor:anw

Źródło: tvnmeteo.pl