Quiteria wędruje znad Niemiec. Taką pogodę zapewni nam weekend

Przed nami na ogół pogodny weekend, choć miejscami przelotnie popada deszcz. Temperatura maksymalna nie przekroczy 26 stopni Celsjusza. Nowy tydzień przyniesie z kolei poranne mgły. Lokalnie pojawią się burze.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Pogodowy ster w naszej części kontynentu objął wędrujący znad Niemiec w kierunku krajów bałtyckich wyż Quiteria. W nadchodzących dniach przyniesie on w Polsce głównie pogodną, a okresami nawet słoneczną aurę.

- Nasz kraj znajdować się będzie w masie powietrza pochodzenia polarno-morskiego, która początkowo chłodna, będzie się stopniowo ogrzewać wraz z wędrówką wyżu w głąb kontynentu - przekazał synoptyk tvnmeteo.pl Daniel Kowalczyk.

Pogoda na piątek

W piątek wystąpi małe i umiarkowane zachmurzenie. Miejscami dopisze też słoneczna aura. Termometry pokażą maksymalnie od 19 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 23 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr powieje z kierunków wschodnich, na ogół słabo i umiarkowanie. Jedynie na krańcach zachodnich okresami będzie silniejszy.

Pogoda na weekend

Sobota zapowiada się słoneczna. Temperatura maksymalna wyniesie od 21 st. C na Suwalszczyźnie do 25 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr wiejący ze wschodu, umiarkowany, na wschodzie okresami będzie dość silny i w porywach rozpędzi się do 50 kilometrów na godzinę.

Niedziela przyniesie na ogół pogodną aurę. Nieco więcej chmur ze słabymi, przelotnymi opadami deszczu prognozuje się miejscami na południu i wschodzie kraju. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 23 st. C na Suwalszczyźnie do 26 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z zachodu.

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach Ventusky.com

Pogoda na poniedziałek i wtorek

W poniedziałek na południowym wschodzie Polski możliwe są poranne mgły. Poza tym będzie pogodnie. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wyniesie od 24 st. C na Podlasiu do 28 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr wiejący na wschodzie okaże się słaby i zmienny, zaś na zachodzie będzie on południowo-wschodni, umiarkowany, okresami dość silny. W porywach osiągnie prędkość do 50 km/h.

Wtorek upłynie pod znakiem zmiennego zachmurzenia z przelotnymi opadami deszczu o sumie pięciu litrów wody na metr kwadratowy. W centrum i na wschodzie możliwe są lokalne burze z opadem rzędu 15 l/mkw. i porywami wiatru osiągającymi prędkość do 50-70 km/h. Termometry wskażą maksymalnie od 22 st. C na Suwalszczyźnie do 25 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr zachodni powieje umiarkowanie.

Prognozowane opady w kolejnych dniach Ventusky.com

Autor:anw

Źródło: tvnmeteo.pl