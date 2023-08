Będzie się działo. Polska stanie się areną starć różnych mas powietrza

Przed nami dni z gwałtowną aurą. Polska stanie się miejscem starcia gorących mas powietrza pochodzenia zwrotnikowego z chłodnymi masami polarnymi. - Efektem tej przepychanki będzie pogoda o wzmożonej dynamice - przekazał synoptyk tvnmeteo.pl Daniel Kowalczyk.

Pogoda Długoterminowa Weekend

W ciągu nadchodzącej doby pogodny wyż Nives stopniowo ustąpi pola aktywnemu niżowi Denis, a Polska na kilka nadchodzących dni stanie się areną starć gorących mas powietrza pochodzenia zwrotnikowego z chłodnymi masami polarnymi.

- Efektem tej przepychanki będzie pogoda o wzmożonej dynamice, z opadami i burzami, które lokalnie mogą przybierać gwałtowną formę - poinformował synoptyk tvnmeteo.pl Daniel Kowalczyk.

Uspokojenie w aurze nastąpi w przyszłym tygodniu, kiedy chłodne powietrze polarne napływające z północnego zachodu całkowicie wyprze gorące masy poza nasze granice.

Sytuacja baryczna nad Europą DWD

Pogoda na piątek

Na piątek prognozuje się zmienne zachmurzenie. Na zachodzie, południu oraz częściowo w centrum kraju przelotnie popada i zagrzmi. W burzach spadnie do 10-30 litrów wody na metr kwadratowy, możliwy jest też opad gradu. Termometry pokażą maksymalnie od 26 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 32 st. C na południowym zachodzie kraju. Wiatr, początkowo południowo-wschodni, będzie skręcał na zachodni. Powieje przeważnie słabo i umiarkowanie. W czasie burz porywy mogą dochodzić do 80 kilometrów na godzinę.

Prognoza porywów wiatru na kolejne dni ventusky.com

Pogoda na weekend

Sobota przyniesie zmienne zachmurzenie z przewagą dużego. Poza tym wystąpi przelotny deszcz i burze, podczas których deszczu spadnie do 10-30 l/mkw., lokalnie do 40 l/mkw., awiatr w porywach osiągnie prędkość do 90 km/h. Może sypnąć też gradem. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wyniesie od 25 st. C na Pomorzu do 31 st. C na Podkarpaciu. Wiatr powieje z kierunków zachodnich, będzie umiarkowany, tylko w burzach silny.

Niedziela upłynie pod znakiem zmiennego zachmurzenia z przewagą dużego. Padać nie będzie tylko na Pomorzu. W pozostałej części Polski przelotnie popada, pojawią się też burze. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 22 st. C na Pomorzu do 31 st. C na Podkarpaciu. Wiatr, nadciagający z kierunków zachodnich, będzie słaby i umiarkowany, a w czasie burz silny. W porywach rozpędzi się do 80 km/h.

Prognoza pogody na sobotę i niedzielę tvnmeteo.pl

Prognoza temperatury na kolejne dni ventusky.com

Pogoda na poniedziałek i wtorek

W poniedziałek wystąpi duże zachmurzenie. W regionach południowych i częściowo w centrum przelotnie popada deszcz o sumie 10 l/mkw. W Karpatach możliwe są burze z opadem rzędu 10-20 l/mkw. i wiatrem w porywach osiągającym prędkość do 80 km/h. Temperatura maksymalna wyniesie od 19 st. C na Dolnym Śląsku do 25 st. C na Podkarpaciu. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z zachodu. Na Wybrzeżu okresami okaże się dość silny, z prędkością rzędu 40-60 km/h.

We wtorek na Pomorzu dopisze dość pogodna aura. Poza tym zachmurzenie będzie duże, przelotnie popada deszcz, a miejscami zagrzmi. Termometry wskażą maksymalnie od 18 st. C na Dolnym Śląsku do 26 st. C na Podkarpaciu. Wiatr powieje z kierunków zmieniających się, będzie umiarkowany, tylko w burzach silny.

Prognoza pogody na poniedziałek i wtorek tvnmeteo.pl

Prognoza opadów na kolejne dni ventusky.com

Autor:anw

Źródło: tvnmeteo.pl