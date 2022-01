Pogoda na weekend: wir niżowy Ida ustąpi wyżowi. Pogoda się poprawi, ale na chwilę

Pogoda w weekend upłynie pod znakiem pochmurnej aury z większymi przejaśnieniami. Będzie sypał śnieg, miejscami spadnie go do pięciu centymetrów. Kolejny tydzień przyniesie też opady śniegu z deszczem i deszcz.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Polska pozostaje pod wpływem wiru niżowego Ida znad zachodniej Rosji, jednak od zachodu dostaje się w zasięg wyżu znad Wysp Brytyjskich. Oba układy zaciągają z północy zimne masy powietrza arktycznego, morskiego, więc wilgotnego, w którym kłębi się sporo chmur z opadami śniegu, a mróz jest niewielki.

W niedzielę wyż obejmie cały kraj, opadów będzie mniej. Jednak w poniedziałek kraj zacznie dostawać się pod wpływ wirów niżowych znad Arktyki i Skandynawii i wkroczą do kraju fronty atmosferyczne z mieszanymi opadami. Od zachodu zaczną wpychać się cieplejsze masy powietrza polarnego, jednak na wschodzie pozostaną te mroźne arktyczne, w których przy rozpogodzeniach temperatura spadnie mocno poniżej -10 stopni Celsjusza.

Pogoda na weekend

Sobota zapowiada się pochmurna z większymi przejaśnieniami. Wystąpią przelotne opady śniegu do dwóch centymetrów, tylko na południu, w górach, sypnie do pięciu centymetrów. Na Pomorzu Zachodnim, Ziemi Lubuskiej i w Wielkopolsce na ogół nie będzie padać. Temperatura maksymalna wyniesie od -3 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez -1 st. C w centrum kraju, do 2 st. C na Pomorzu Zachodnim. Powieje północno-zachodni umiarkowany i dość silny wiatr, w porywach na wschodzie rozpędzi się do 50 kilometrów na godzinę.

Niedziela upłynie pod znakiem dużego zachmurzenia z niewielkimi przejaśnieniami. Na południu kraju prognozuje się słabe opady śniegu do 1-3 cm. Termometry pokażą maksymalnie od -4 st. C na Podkarpaciu, przez -2 st. C w centrum kraju, do 3 st. C na Pomorzu. Północny i zachodni wiatr będzie słaby i umiarkowany.

Prognozowana temperatura w dniach 22.01-26.01 Ventusky.com

Pogoda na poniedziałek i wtorek

Poniedziałek przyniesie duże zachmurzenie. Okresami popada śnieg do 1-3 cm, na zachodzie śnieg z deszczem i deszcz do trzech litrów wody na metr kwadratowy. Tylko na południowym wschodzie Polski wystąpią przejaśnienia, nie będzie tam też padać. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od -5 st. C na Podkarpaciu, przez -1 st. C w centrum kraju, do 5 st. C na Pomorzu. Wiatr, południowo-zachodni, powieje słabo i umiarkowanie.

We wtorek będzie pochmurno z przejaśnieniami na północnym zachodzie kraju. Poza tym prognozuje się duże zachmurzenie i okresami opady śniegu do 2-5 cm, a na Śląsku śniegu z deszczem. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wyniesie od -2 st. C na Podkarpaciu, przez 2 st. C w centrum kraju, do 4 st. C na Pomorzu. Zachodni wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami dość silny.

Prognozowane opady w dniach 22.01-26.01 Ventusky.com

Pogoda na środę

Środa przyniesie pochmurną aurę. Okresami spadnie do 1-4 cm śniegu, tylko na zachodzie będzie padał śnieg z deszczem. Termometry pokażą maksymalnie od -2 st. C na Podkarpaciu, przez 0 st. C w centrum kraju, do 4 st. C na Pomorzu Zachodnim. Powieje zachodni, słaby i umiarkowany, na zachodzie okresami dość silny wiatr.

Prognozowane porywy wiatru 22.01-26.01 Ventusky.com

