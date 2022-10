Temperatura przekroczy 20 stopni. Kiedy spodziewać się uderzenia ciepła

W nadchodzących dniach czeka nas uderzenie ciepła. W weekend temperatura wzrośnie miejscami aż do 23 stopni Celsjusza. Pojawią się też przelotne opady deszczu. Nie zabraknie jednak regionów, którym dopisze pogodna aura.

W środę na Pomorzu Gdańskim, Kujawach, Warmii, Mazurach, Podlasiu, Mazowszu, Ziemi Świętokrzyskiej, Lubelszczyźnie i Podkarpaciu będzie na ogół pochmurno z przejaśnieniami i niewielkimi opadami deszczu o sumie 1-2 litrów wody na metr kwadratowy. W pozostałych regionach prognozuje się małe i umiarkowane zachmurzenie. Temperatura maksymalna wyniesie od 12 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 18 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje słaby i umiarkowany, miejscami silniejszy, zachodni i południowo-zachodni wiatr.

Pogoda na czwartek i piątek

Czwartek na Pomorzu Gdańskim, Kujawach, Warmii, Mazurach, Podlasiu przyniesie zmienne zachmurzenie i przelotny deszcz. Poza tym będzie na ogół słonecznie. Termometry pokażą maksymalnie od 14 st. C na Podlasiu do 20 st. C na Dolnym Śląsku. Zachodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany.

Piątek na Podlasiu upłynie pod znakiem przelotnych opadów deszczu. Pozostałym regionom kraju dopisze pogodna aura. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 14 st. C na Podlasiu do 21 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z południa.

Pogoda na weekend

W sobotę na wschodzie kraju przelotnie popada deszcz. W pozostałych regionach zapanuje słoneczna aura. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wyniesie od 15 st. C na Suwalszczyźnie do 22 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, zachodni.

Na niedzielę synoptycy prognozują małe i umiarkowane zachmurzenie. Termometry pokażą maksymalnie od 16 st. C na Suwalszczyźnie do 23 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z zachodu.

