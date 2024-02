Pogoda na pięć dni: temperatura poszybuje mocno w górę

Nadchodzące dni przyniosą zmienną pogodę. Zachmurzenie z opadami deszczu będzie przeplatać się z pogodną aurą. Nowy tydzień będzie ciepły, temperatura wzrośnie nawet do 18 stopni.

Pogoda na weekend

Sobota przyniesie duże zachmurzenie z przejaśnieniami i rozpogodzeniami. W centrum i na wschodzie kraju prognozuje się szybko zanikające opady deszczu o sumie 1-5 litrów wody na metr kwadratowy. Temperatura maksymalna wyniesie od 9 stopni Celsjusza w rejonie Zatoki Gdańskiej do 15 st. C na Podkarpaciu. Powieje słaby i umiarkowany, okresami silniejszy wiatr, na ogół południowo-zachodni.

Niedziela upłynie pod znakiem małego i umiarkowanego zachmurzenia. Na wschodzie miejscami pojawi się sporo chmur i tam przelotnie popada deszcz. Termometry pokażą maksymalnie od 10 st. C na Pomorzu Gdańskim do 16 st. C na Rzeszowszczyźnie. Wiatr słaby i umiarkowany, powieje z południa.

Pogoda na poniedziałek i wtorek

Na poniedziałek prognozuje się zmienne zachmurzenie. Deszcz pojawi się w południowo-wschodniej części Polski. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wyniesie od 12 st. C na Suwalszczyźnie do 17 st. C na Podkarpaciu. Wiatr będzie wiał z południa, słaby i umiarkowany.

We wtorek spodziewane jest duże zachmurzenie z opadami deszczu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 10 st. C na Nizinie Szczecińskiej do 18 st. C na Podkarpaciu. Powieje słaby i umiarkowany, na wschodzie okresami silniejszy wiatr ze zmieniających się kierunków.

Prognozowana temperatura w dniach 24-28.02 Ventusky.com

Pogoda na środę

W środę wystąpi duże zachmurzenie z przejaśnieniami i opadami deszczu. Termometry wskażą maksymalnie od 8 st. C na Pomorzu Zachodnim do 18 st. C na Podkarpaciu. Wiatr będzie wiał ze zmieniających się kierunków, słaby i umiarkowany.

Prognozowane opady w dniach 24-28.02 Ventusky.com

Autorka/Autor:anw

Źródło: tvnmeteo.pl