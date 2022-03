Pogoda na weekend: słoneczna aura na dobre rozgości się w Polsce

Weekend przyniesie na ogół słoneczną aurę, choć miejscami pojawią się też chmury. Termometry pokażą maksymalnie 12 stopni Celsjusza.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Czwartek zapowiada się na ogół słonecznie. Na zachodzie kraju pojawi się więcej chmur. Temperatura maksymalna wyniesie od 4-5 stopni Celsjusza na Podlasiu do 14 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Powieje słaby i umiarkowany, miejscami silniejszy, południowo-wschodni wiatr.

Piątek upłynie pod znakiem małego i umiarkowanego zachmurzenia, miejscami pojawi się też słońce. Termometry pokażą maksymalnie od 6 st. C na Suwalszczyźnie do 10 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Wiatr będzie słaby, okresami umiarkowany, wiejący ze zmieniających się kierunków.

Prognoza pogody na piątek i sobotę tvnmeteo.pl

Pogoda na weekend

Sobota przyniesie małe i umiarkowane zachmurzenie, miejscami będzie słonecznie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 6 st. C na Podlasiu do 9 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Powieje słaby i umiarkowany wiatr ze wschodu.

Na niedzielę synoptycy prognozują na ogół słoneczną aurę. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wyniesie od 7 st. C na Podkarpaciu do 12 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Wschodni wiatr będzie słaby i umiarkowany.

Prognozowana temperatura w dniach 17-21.03 Ventusky.com

Pogoda na poniedziałek

Poniedziałek przyniesie słoneczną aurę. Termometry pokażą maksymalnie od 8 st. C na Podkarpaciu do 12 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Powieje słaby i umiarkowany, chwilami silniejszy, wschodni wiatr.

Prognoza pogody na niedzielę i poniedziałek tvnmeteo.pl

Prognozowane opady w dniach 17-21.03 ventusky.com

Autor:anw/dd

Źródło: tvnmeteo.pl