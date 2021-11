Pogoda na weekend. Przed nami pochmurne dni. Nie będzie więcej niż sześć stopni

Pogoda w weekend przyniesie wielu regionom Polski pochmurną aurę z opadami deszczu i mżawki. Temperatura sięgnie 12 stopni Celsjusza. Z początkiem tygodnia przyjdzie ochłodzenie, miejscami popada deszcz ze śniegiem.

Nad północną oraz wschodnią częścią Europy znajduje się rozległy układ niskiego ciśnienia ze strefami frontów atmosferycznych. Natomiast nad zachodnią częścią kontynentu uformował się potężny wyż Valentina.

Pogoda w Polsce w najbliższych dniach kształtowana będzie przez strefę ciepłego frontu atmosferycznego, za którym napływać będzie ciepła, wilgotna masa powietrza polarnego morskiego.

Prognozowana temperatura w ciągu kolejnych dni Ventusky

Pogoda na weekend

W ciągu nocy na wschodzie i południu Polski będzie się odsuwał system frontów atmosferycznych związanych z niżem znad Zatoki Fińskiej.

W sobotę w pierwszej połowie dnia prognozuje się umiarkowane zachmurzenie bez opadów deszczu na północy, północnym wschodzie oraz częściowo w centrum i na wschodzie Polski. Później zachmurzenie będzie wzrastać do całkowitego, pojawią się słabe, przejściowo umiarkowane opady deszczu z przerwami. Na pozostałym obszarze kraju dominować będzie duże i całkowite zachmurzenie, miejscami popada słaby deszcz i mżawka. Padać nie powinno jedynie w rejonie Dolnego Śląska - tam również są szanse na rozpogodzenia i przejaśnienia w godzinach wieczornych. Termometry pokażą maksymalnie od 8-9 stopni Celsjusza w rejonie Suwałk, przez 10-11 st. C w centrum i na południu, do 11-12 st. C w rejonie Szczecina. Powieje umiarkowany i dość silny, porywisty wiatr z zachodu.

Niedziela przyniesie w pasie północnej i centralnej Polski przewagę dużego i całkowitego zachmurzenia z przelotnymi opadami deszczu, których strefa przesuwać się będzie od Pomorza, w kierunku centrum. Na południu kraju nie będzie padać, możliwe są tam rozpogodzenia i umiarkowane zachmurzenie. Temperatura maksymalna wyniesie od 8-9 st. C na północy i w centrum, do 9-10 st. C na południu. Wiatr będzie umiarkowany, porywisty, zachodni skręcający na północny.

Pogoda na niedzielę i poniedziałek tvnmeteo.pl

Prognozowane opady w ciągu kolejnych dni Ventusky

Pogoda na poniedziałek, wtorek i środę

Poniedziałek upłynie pod znakiem pochmurnej aury na południu oraz początkowo w centrum kraju z przelotnymi opadami deszczu. W górach popada deszcz ze śniegiem. Na północy pojawi się dużo rozpogodzeń, w rejonie Suwałk istnieje ryzyko opadów deszczu ze śniegiem. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 2 st. C na Suwalszczyźnie, przez 5 st. C w centrum, do 6 st. C w pasie południowym. Powieje umiarkowany wiatr z północy.

Na wtorek prognozuje się duże i całkowite zachmurzenie z przelotnymi opadami deszczu i deszczu ze śniegiem na północy kraju. Na południu Polski nie będzie padać, możliwe są rozpogodzenia. Termometry pokażą maksymalnie od 2 st. C na Suwalszczyźnie, przez 3-4 st. C w centrum, do 5 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie umiarkowany, na północy północno-zachodni, na południu południowo-zachodni.

Środa przyniesie pochmurną aurę w całym kraju. Lokalnie popada słaby opad deszczu lub mżawki. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia sięgnie 5-6 st. C. Powieje słaby, południowo-zachodni wiatr.

Pogoda na wtorek i środę tvnmeteo.pl

Prognozowane porywy wiatru w ciągu kolejnych dni Ventusky

Autor:anw/dd

Źródło: tvnmeteo.pl