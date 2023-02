Czeka nas powrót zimy. "Możliwy spadek temperatury do -15 stopni Celsjusza"

W weekend aurę w Polsce będzie kształtował pochmurny wir niżowy, który sprawi, że ciepłe powietrze będzie wypierane przez zimne masy pochodzenia arktycznego. W związku z tym opady deszczu zaczną przechodzić w opady śniegu. Powróci zimowa aura.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Polska znajduje się pod wpływem wyżu z centrum przemieszczającym się znad Łotwy w kierunku Ukrainy - poinformowała synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek. Dodała, że od zachodu kraj zacznie dostawać się pod wpływ układu niżowego znad Morza Norweskiego. Z południa popłynie ciepłe powietrze polarne.

W kolejnych dniach centrum pochmurnego wiru niżowego ulokuje się w naszym rejonie kontynentu. Ciepłe powietrze będzie od północy wypierane przez zimne masy pochodzenia arktycznego. W związku z tym występujące opady deszczu zaczną przechodzić od północy w opady śniegu.

W poniedziałek jednak zacznie rozwijać się wielki mocny wyż.

- I tu robi się ciekawie - zauważyła synoptyk tvnmeteo.pl.

Czy wyż się umocni i skieruje do nas chłód z głębi Rosji, czy jednak ustąpi miejsca ciepłym niżom znad południowej Europy?

Prognozowana temperatura w dniach 23-27.02 Ventusky.com

Pogoda na czwartek i piątek

Czwartek przyniesie pochmurną aurę z przejaśnieniami na wschodzie. Na Pomorzu i Ziemi Lubuskiej pojawią się słabe opady deszczu do 1-3 litrów wody na metr kwadratowy. Termometry wskażą maksymalnie od 1 stopnia Celsjusza na Podlasiu, przez 8 st. C w centrum kraju, do 12-13 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Powieje południowo-zachodni słaby i umiarkowany wiatr. Uwaga! Na północy i wschodzie wiatr w porywach rozpędzi się do 50 kilometrów na godzinę.

W piątek wystąpi duże zachmurzenie z przejaśnieniami. Na północnym zachodzie i północy kraju prognozuje się przelotne opady deszczu ze śniegiem do 5 l/mkw., w pozostałych regionach będzie padał deszcz. Temperatura maksymalna wyniesie od 3 s t. C na Suwalszczyźnie, przez 6 st. C w centrum kraju, do 8 st. C w Małopolsce i na Podkarpaciu. Południowo-zachodni i zachodni wiatr, okresami dość silny, w porywach osiągnie prędkość do 50-60 km/h.

Prognoza pogody na piątek i sobotę tvnmeteo.pl

Pogoda na weekend

Sobota upłynie pod znakiem pochmurnej aury z większymi przejaśnieniami na południowym wschodzie Polski. Poza tymi okresami popada deszcz ze śniegiem do 5 l/mkw., a na północnym wschodzie spadnie do 2-4 centymetrów mokrego śniegu. W górach sypnie do 10-20 cm śniegu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 1 st. C na Suwalszczyźnie, przez 2 st. C w centrum kraju, do 5 st. C na Podkarpaciu. Wiatr, zachodni i północno-zachodni, okresami dość silny, w porywach powieje do 50-70 km/h.

Niedziela zapowiada się pochmurna z przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Pojawią się przelotne opady śniegu do 1-2 cm. W górach spadnie kolejnych 10-20 cm śniegu. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wyniesie od -1 st. C na Suwalszczyźnie, przez 1 st. C w centrum kraju, do 2 st. C na zachodzie. Północny wiatr, umiarkowany i dość silny, w porywach rozpędzi się do 50-60 km/h, od zachodu stopniowo będzie słabł.

Prognoza pogody na niedzielę i poniedziałek tvnmeteo.pl

Pogoda na poniedziałek

Na poniedziałek prognozuje się duże zachmurzenie, miejscami możliwe są rozpogodzenia. Rano na północy i zachodzie kraju oraz w kotlinach górskich może ścisnąć mróz - temperatura wyniesie od -10 st. C do -5 st. C. Możliwy jest spadek temperatury do nawet -15 st. C. W ciągu dnia termometry pokażą maksymalnie od 0 st. C na Suwalszczyźnie, przez 2 st. C w centrum kraju, do 4 st. C na Pomorzu Zachodnim. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany, północno-wschodni.

Prognozowane opady w dniach 23-27.02 Ventusky.com

Autor:anw

Źródło: tvnmeteo.pl