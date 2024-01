Powrócą zimowe opady i zrobi się chłodniej

Nadchodzące dni przyniosą pochmurną aurę i różne rodzaje opadów. Popada deszcz, deszcz ze śniegiem, a także śnieg. W weekend zrobi się nieco chłodniej, temperatura maksymalna w dzień może wynieść lokalnie poniżej zera stopni.

Czwartek w całym kraju przyniesie duże zachmurzenie z opadami deszczu. W godzinach popołudniowych na wschodzie Polski deszcz będzie przechodził w opady śniegu do 1-3 centymetrów. Na termometrach zobaczymy od 2 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 8 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Powieje umiarkowany i dość silny wiatr z północnego zachodu, w porywach rozwijający prędkość do 50-70 kilometrów na godzinę, na wschodzie - do 80 km/h.

W piątek spodziewane jest duże zachmurzenie z przejaśnieniami. Na Warmii, Mazurach, Mazowszu, Lubelszczyźnie i Podkarpaciu mogą wystąpić opady śniegu, a w zachodnich regionach - deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie od -1 st. C na Podlasiu do 9 st. C na Ziemi Lubuskiej. Wiatr, wiejący z kierunków południowych i zachodnich, okaże się umiarkowany, miejscami silniejszy.

Sobota w zachodniej części kraju upłynie pod znakiem pogodnej aury. W pozostałej części kraju będzie pochmurno i popada śnieg oraz deszcz ze śniegiem. Termometry pokażą maksymalnie od -1 st. C na Podlasiu do 6 st. C na Pomorzu. Powieje umiarkowany, okresami silniejszy wiatr z północnego zachodu.

Na niedzielę prognozuje się duże zachmurzenie z przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wyniesie od 1 st. C na Podkarpaciu do 7 st. C na Dolnym Śląsku. Południowo-zachodni wiatr będzie słaby i umiarkowany.

W poniedziałek wystąpi zmienne zachmurzenie, przeważnie umiarkowane i duże. W północnej i centralnej części kraju popada deszcz i deszcz ze śniegiem. Termometry pokażą maksymalnie od 3 st. C na Suwalszczyźnie do 11 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje słaby i umiarkowany południowo-zachodni wiatr.

