Pogoda na 5 dni: aura dopisze nam tylko przez chwilę

W nadchodzących dniach będzie się stopniowo ochładzać, pojawią się opady deszczu, a także deszczu ze śniegiem i śniegu. Powieje silniejszy wiatr, w porywach do 40-60 kilometrów na godzinę.

Pogoda Długoterminowa Weekend

W środę zachmurzenie będzie duże z opadami deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie od 4 stopni Celsjusza na Podlasiu do 11 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami dość silny, powieje z południowego zachodu. W porywach może osiągnąć prędkość do 40-60 kilometrów na godzinę.

Prognozowane opady na kolejne dni Ventusky

Pogoda na czwartek i piątek

Czwartek upłynie pod znakiem dużego zachmurzenia z przejaśnieniami. W północnej części kraju wystąpią opady deszczu. Termometry pokażą maksymalnie od 3 st. C na Podlasiu do 10 st. C na Dolnym Śląsku. Zachodni wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami silniejszy.

Piątek przyniesie zmienne zachmurzenie. Na północy i wschodzie popada deszcz, deszcz ze śniegiem i śnieg. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 1 st. C na Podkarpaciu do 6 st. C na Podkarpaciu. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami w porywach rozpędzi się do 40-60 km/h z zachodu.

Prognozowana temperatura na kolejne dni Ventusky

Pogoda na weekend

Sobota zapowiada się pogodnie. Temperatura maksymalna sięgnie od 2 st. C na Podlasiu do 7 st. C na Dolnym Śląsku. Zachodni wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami silniejszy.

Na niedzielę synoptycy prognozują małe i umiarkowane zachmurzenie. Termometry pokażą maksymalnie od 3 st. C na Suwalszczyźnie do 7 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z południa.

Prognozowane porywy wiatru na kolejne dni Ventusky

Autor:anw

Źródło: tvnmeteo.pl