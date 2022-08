Najpierw zwrotnikowe gorąco, potem duża zmiana pogody. Prognoza na 5 dni

W nadchodzących dniach Polska znajdzie się pod wpływem wyżu, który zaciągnie do nas gorące, zwrotnikowe powietrze. Za jego sprawą temperatura wzrośnie miejscami do 35 stopni Celsjusza. W weekend aura się popsuje, będzie padać, a lokalnie grzmieć.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Polska jest pod wpływem pogodnego wyżu, którego centrum nadchodzącej doby przemieści się znad Alp nad nasze wschodnie województwa - poinformował synoptyk tvnmeteo.pl Daniel Kowalczyk. W nocy i w środę od zachodu napływać będzie do nas z południa Europy bardzo ciepłe powietrze pochodzenia zwrotnikowego, które w kolejnych dniach rozleje się na obszar całego kraju, powodując wyraźny wzrost temperatury. Do piątku czekają nas przeważnie słoneczne, bardzo ciepłe, a miejscami nawet gorące dni. Ale już po południu tego dnia z północnego zachodu nasunie się nad Polskę strefa frontowa z przelotnymi opadami deszczu. Lokalnie mogą pojawić się także burze. Za frontem napłynie chłodniejsze i wilgotne powietrze polarne z umiarkowanym i dużym zachmurzeniem, a temperatury na weekend spadną poniżej 25 stopni Celsjusza.

Pogoda na środę

Środa zapowiada się pogodna, miejscami słoneczna. Termometry pokażą maksymalnie od 25 st. C na Suwalszczyźnie, przez 27 st. C w centrum kraju, do 33 st. C na zachodzie. Wiatr powieje ze zmieniających się kierunków, będzie słaby.

Prognoza temperatur w dniach 03-07.08 ventusky.com

Pogoda na czwartek i piątek

Czwartek upłynie pod znakiem słonecznej aury. Temperatura maksymalna wyniesie od 27 st. C na Suwalszczyźnie i Podlasiu, przez 29 st. C w centrum kraju, do 35 st. C na zachodzie. Wiatr będzie wiał z kierunków wschodnich, będzie słaby i umiarkowany.

W piątek w przeważającej części kraju będzie słonecznie i pogodnie. Jedynie na zachodzie prognozuje się zachmurzenie umiarkowane, wzrastające do dużego z przelotnymi opadami deszczu rzędu 5-10 litrów wody na metr kwadratowy oraz lokalnymi burzami. Podczas wyładowań spadnie do 10-15 l/mkw., a wiatr w porywach rozpędzi się do 70 kilometrów na godzinę. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 25 st. C na Nizinie Szczecińskiej, przez 31 st. C w centrum kraju, do 32 st. C w pasie południowym. Wiatr powieje z kierunków południowych, będzie słaby i umiarkowany, jedynie na zachodzie okaże się umiarkowany i będzie wiał z północnego zachodu. Okresami w porywach osiągnie prędkość 40-60 km/h.

Prognoza opadów w dniach 03-07.08 ventusky.com

Pogoda na weekend

Sobota przyniesie przeważnie duże zachmurzenie, miejscami umiarkowane, z przelotnymi opadami deszczu o sumie 5-10 l/mkw. we wschodniej połowie kraju. Na Podkarpaciu może zagrzmieć. Podczas burz spadnie do 15 l/mkw., a wiatr w porywach powieje z prędkością do 50-70 km/h. Na północnym zachodzie wystąpią większe rozpogodzenia. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wyniesie od 22 st. C na Pomorzu, przez 23 st. C w centrum kraju, do 27 st. C na Podkarpaciu. Wiatr na wschodzie będzie południowy, skręcający na północno- zachodni, na zachodzie północno-zachodni i umiarkowany.

Na niedzielę prognozuje się umiarkowane zachmurzenie kłębiaste. Poza tym przelotnie popada słaby deszcz - do 3 l/mkw. w północno-wschodniej części kraju. Termometry pokażą maksymalnie od 21 st. C na Pomorzu, Mazurach i Suwalszczyźnie, przez 22 st. C w centrum kraju, do 24 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr powieje z kierunków północnych, będzie słaby i umiarkowany.

Prognoza porywów wiatru w dniach 03-07.08 ventusky.com

Autor:anw

Źródło: tvnmeteo.pl