Pogoda na weekend. Miejscami intensywne opady, silny wiatr w wielu regionach kraju

Pogoda na weekend upłynie na ogół pod znakiem pochmurnej aury z opadami śniegu, deszczu ze śniegiem i deszczu. Prognozuje się silne porywy wiatru, osiągające miejscami prędkość do 110 kilometrów na godzinę. Temperatura wzrośnie do 8 stopni Celsjusza.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Pogodę w całym kraju kształtował będzie głęboki, aktywny układ niskiego ciśnienia, którego centrum przemieszczać się będzie znad Islandii w kierunku Morza Bałtyckiego. Z niżem związany będzie system frontów atmosferycznych, początkowo strefa frontu ciepłego, za którą napływać będzie ciepła i wilgotna masa powietrza polarnego morskiego, natomiast w sobotę wieczorem przez obszar Polski przemieści się front chłodny, za którym napłynie nieco chłodniejsze powietrze znad północnego Atlantyku.

Pogoda na weekend

W sobotę jedynie nad ranem prognozowane jest umiarkowane zachmurzenie bez opadów na wschodzie i lokalnie na południu kraju. W ciągu dnia, od zachodu, zachmurzenie będzie szybko wzrastać do całkowitego, a wraz z nim z zachodu na wschód przemieści się strefa umiarkowanych, miejscami silnych opadów. Początkowo popada śnieg, następnie deszcz ze śniegiem oraz deszcz. Temperatura maksymalna wyniesie od 0 stopni Celsjusza na wschodzie Polski do 6-8 st. C na zachodzie, przy czym w pierwszej części nocy temperatura jeszcze będzie rosnąć i zacznie spadać dopiero po północy. W godzinach popołudniowych nad morzem, a wieczorem w rejonie Pomorza Zachodniego powieje silny, porywisty, wiatr, osiągający w porywach do 70-80 kilometrów na godzinę. W nocy strefa silnego, północno-zachodniego wiatru obejmie cały kraj, a porywy osiągać będą od 40-60 km/h na wschodzie, przez 60-80 km/h w centrum, do 80-100 km/h w rejonie Pomorza.

Niedziela przyniesie pochmurną aurę z przejaśnieniami oraz przelotnymi opadami śniegu i śniegu z deszczem, miejscami o intensywnym natężeniu. Pogodnie będzie jedynie na zachodzie kraju. Termometry pokażą maksymalnie od 1-2 st. C na wschodzie do 4-6 st. C na zachodzie Polski. Powieje silny, a nawet bardzo silny wiatr, w porywach rozpędzi się do 80-110 km/h. Może spowodować, że na wschodzie pojawią się zawieje śnieżne.

Pogoda na poniedziałek i wtorek

Poniedziałek zapowiada się pochmurny z niewielkimi przejaśnieniami na północy kraju. Na zachodzie wystąpią słabe opady mieszane, w centrum i na wschodzie słabe opady śniegu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 0-1 st. C na wschodzie i w centrum do 2-3 st. C na zachodzie Polski. Wiatr będzie umiarkowany, północno-zachodni skręcający na południowo-zachodni.

Na wtorek synoptycy prognozują pochmurną aurę z opadami śniegu i deszczu ze śniegiem na zachodzie i w centrum kraju. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wyniesie od -1 st. C na wschodzie i w centrum do 2-3 st. C na zachodzie kraju. Zachodni wiatr będzie umiarkowany i dość silny.

Prognozowane opady w dniach 29.01-2.02

Pogoda na środę

Poniedziałek upłynie pod znakiem pochmurnej aury z przelotnymi opadami deszczu ze śniegiem i śniegu. Termometry pokażą maksymalnie od 0-2 st. C na wschodzie do 3-4 st. C na zachodzie. Powieje dość silny, zmienny wiatr.

Prognozowana temperatura w dniach 29.01-2.02 Ventusky.com

Autor:anw/dd

Źródło: tvnmeteo.pl