Pogoda weekend i 5 dni. Pochmurne i deszczowe oblicze jesieni

Pogoda w najbliższych dniach zapowiada się na ogół pochmurno i deszczowo. W przyszłym tygodniu miejscami zrobi się pogodnie. Zrobi się trochę cieplej - na termometrach będziemy mogli zobaczyć nawet 18 stopni Celsjusza.

Pogoda w piątek przyniesie nam pochmurną aurę z przejaśnieniami i opadami deszczu, które miejscami sięgną do sześciu litrów wody na metr kwadratowy. Temperatura maksymalna wyniesie od 11 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 16 st. C na Dolnym Śląsku. Południowo-zachodni wiatr będzie umiarkowany, okresami w porywach rozpędzi się do 40-60 kilometrów na godzinę.

Sobota na Pomorzu i miejscami w województwach północnych przyniesie przelotne opady deszczu. W pozostałych regionach zrobi się pogodnie. Temperatura maksymalna sięgnie od 9 st. C na Podlasiu do 12 st. C na Podkarpaciu. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z zachodu. Okresami jego porywy mogą być silniejsze.

Pogoda w niedzielę na północy kraju zapowiada się pochmurno. W pozostałej części Polski wystąpi zachmurzenie zmienne. Termometry pokażą maksymalnie od 8 st. C na Podlasiu do 13 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr z zachodu będzie słaby i umiarkowany.

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach Ventusky.com

Pogoda w przyszłym tygodniu

Poniedziałek na Podlasiu będzie deszczowy. Mieszkańcy reszty kraju będą mogli cieszyć się pogodną aurą. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 10 st. C na Suwalszczyźnie do 16 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Zachodni wiatr będzie słaby i umiarkowany.

Wtorek na północy będzie pochmurny i deszczowy. W pozostałej części kraju zrobi się pogodnie. Temperatura maksymalna wyniesie od 12 st. C na Podlasiu do 18 st. C na Dolnym Śląsku. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z południowego zachodu.

Prognozowane opady w kolejnych dniach Ventusky.com

Autor:kw/dd

Źródło: tvnmeteo.pl