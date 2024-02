Pogoda na 5 dni. Już wkrótce będzie 15 stopni

Nadchodzące dni przyniosą spore zachmurzenie, a także opady deszczu. Miejscami jest jednak szansa na rozpogodzenia. W weekend na termometrach możemy zobaczyć nawet 15 stopni Celsjusza.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Środa przyniesie duże zachmurzenie z przejaśnieniami, a także przelotne opady deszczu o sumie 1-2 litrów wody na metr kwadratowy. Temperatura maksymalna wyniesie od 5 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 11 st. C na Nizinie Szczecińskiej i w Kotlinie Gorzowskiej. Powieje słaby i umiarkowany, okresami silniejszy, południowo-zachodni wiatr.

Prognoza temperatury na okres 21-25.02 ventusky.com

Pogoda na czwartek i piątek

Czwartek upłynie pod znakiem dużego zachmurzenia z przejaśnieniami i opadami deszczu. Termometry pokażą maksymalnie od 6 st. C na Suwalszczyźnie do 12 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr umiarkowany, okresami silniejszy, będzie wiał z południa.

W piątek czeka nas pochmurna aura z przejaśnieniami. We wschodniej i centralnej części kraju popada deszcz. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 7 st. C na Suwalszczyźnie do 13 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje przeważnie słaby wiatr z południa.

Prognoza opadów na okres 21-25.02 ventusky.com

Pogoda na weekend

Na sobotę prognozuje się duże zachmurzenie z przejaśnieniami. Na zachodzie i w centrum Polski popada deszcz. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wyniesie od 8 st. C na Suwalszczyźnie do 14 st. C na Podkarpaciu. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany, południowy.

W niedzielę możemy spodziewać się umiarkowanego i dużego zachmurzenia. Na Podlasiu i w Bieszczadach wystąpią opady deszczu. Termometry wskażą maksymalnie od 8 st. C na Suwalszczyźnie do 15 st. C na Podkarpaciu. Powieje przeważnie słaby wiatr z południa.

Prognoza porywów wiatru na okres 21-25.02 ventusky.com

Autorka/Autor:anw/dd

Źródło: tvnmeteo.pl