Na horyzoncie widać zmianę. Pogoda na 5 dni

W nadchodzących dniach pogodę w Polsce kształtował będzie niż Loki. Przyniesie on spore zachmurzenie i niewielkie opady. W drugiej połowie tygodnia czeka nas bardziej dynamiczna aura - popada deszcz, deszcz ze śniegiem, a nawet sam śnieg.

Pogoda Długoterminowa Weekend

W najbliższych dniach pogoda w Polsce kształtowana będzie przez płytki ośrodek niskiego ciśnienia Loki znad południowej Szwecji, ze strefą słabo wyrażonego, chłodnego frontu atmosferycznego. Front ten charakteryzował się będzie głównie dużym zachmurzeniem, a opady z nim związane okażą się słabe, symboliczne, o charakterze punktowym.

- Za frontem napłynie łagodne powietrze pochodzenia polarnego znad Atlantyku, w związku z czym spadki temperatury będą nieznaczne - przekazał synoptyk tvnmeteo.pl Damian Zdonek. Dodał, że zdecydowanie bardziej dynamiczna aura prognozowana jest w drugiej połowie tygodnia, kiedy to strefowa cyrkulacja atmosfery (napędzana przez rozległy, stabilny wyż Azorski oraz głęboki niż pochodzenia Islandzkiego znad północnej Europy) będzie dominować w Europie Środkowej. Do Polski napływać będą naprzemiennie ciepłe i chłodne masy powietrza. To spowoduje, że przeważać będzie duże zachmurzenie i częste opady, głównie deszczu. Na Warmii i Mazurach przejściowo popada deszcz ze śniegiem, a w górach śnieg. Sytuację utrudniał będzie dość silny wiatr, osiągający w porywach do 60-80 kilometrów na godzinę.

Pogoda na środę

Środa zapowiada się pochmurna z rozpogodzeniami. Lokalnie możliwy jest słaby, symboliczny, przelotny opad deszczu do jednego litra wody na metr kwadratowy. Termometry pokażą maksymalnie od 4 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 6 st. C w centrum, do 7 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje umiarkowany, południowo-zachodni skręcający na zachodni wiatr. Na Wybrzeżu będzie porywisty, osiągnie prędkość do 40-50 km/h.

Prognozowana temperatura w dniach 31.01-4.02 Ventusky.com

Pogoda na czwartek i piątek

W czwartek wystąpi duże zachmurzenie z rozpogodzeniami. Poza tym prognozuje się opady deszczu rzędu 5-10 l/mkw. oraz deszczu ze śniegiem na północnym wschodzie kraju. Na południowym wschodzie Polski przez większą część dnia będzie pochmurno. Temperatura maksymalna wyniesie od 3 st. C na Suwalszczyźnie do 7 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr umiarkowany i dość silny, zachodni i północno-zachodni, w porywach rozpędzi się nad lądem do 40-50 km/h, a do 60-80 km/h na Wybrzeżu.

Piątek przyniesie pochmurną aurę z rozpogodzeniami oraz słabymi opadami deszczu na północy i w centrum kraju. Na południu i wschodzie popada deszcz ze śniegiem o charakterze przelotnym. W górach sypnie śniegiem. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 3 st. C na Suwalszczyźnie do 6 st. C na Dolnym Śląsku. Południowo-zachodni wiatr okaże się umiarkowany, w porywach dość silny.

Pogoda na weekend

W sobotę czeka nas pochmurna aura z rozpogodzeniami. Poza tym wystąpi słaby opad deszczu z przerwami na zachodzie, południu i w centrum. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wyniesie od 6 st. C na Suwalszczyźnie do 11 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje dość silny, północno-zachodni wiatr, który w porywach osiągnie 60-80 km/h.

W niedzielę pogodna aura dopisze mieszkańcom zachodniej Polski. Na pozostałym obszarze kraju będzie pochmurno i popada deszcz i deszcz ze śniegiem. Termometry wskażą maksymalnie od 1 st. C na Suwalszczyźnie do 6 st. C na Pomorzu Zachodnim. Wiatr umiarkowany, w porywach dość silny, powieje z północnego zachodu.

Prognozowane opady w dniach 31.01-4.02 Ventusky.com

anw/dd

Źródło: tvnmeteo.pl