Wir niżowy Kserkses przyniesie opady śniegu, a wielki wyż - poranny trzaskający mróz

Pogodę w Polsce będzie kształtował wir niżowy Kserkses. Związane z nim fronty atmosferyczne przyniosą opady śniegu i deszczu ze śniegiem. W poniedziałek nad Europą rozwinie się wielki wyż, w związku z czym czekają nas mroźne poranki.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Wir niżowy Kserkses z centrum nad Oceanem Arktycznym zaczyna rządy w pogodzie - poinformowała synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek. Dodała, że na jego obrzeżach rozwinęły się dwa mniejsze niże, których centra znajdą się blisko Polski, nad południową Szwecją i Krajami Bałtyckimi. Związane z niżami fronty chłodne wkroczą na całego do kraju. Jeszcze w piątek popłynie z południa ciepłe powietrze, które jednak od zachodu zacznie być wypierane przez masy chłodnego powietrza polarnego, stąd opady deszczu zaczną przechodzić w opady deszczu ze śniegiem.

Drugi front chłodny przetoczy się nad Polską w nocy z piątku na sobotę i w sobotę, niosąc ochłodzenie i opady mokrego śniegu oraz śniegu z deszczem. Z północy zaczną nacierać zimne masy pochodzenia arktycznego.

W poniedziałek jednak od Wysp Brytyjskich po Morze Czarne zacznie rozwijać się wielki mocny wyż. W rozpogodzeniach temperatura nocami spadać może do -10/- 5 stopni Celsjusza, a w górach do -15 st. C.

Niestety 1 marca, w pierwszy dzień wiosny meteorologicznej, z wyżem znad Atlantyku ma współpracować niż rosyjski, kierujący w nasz rejon kontynentu kolejną falę zimna. Tylko zachodnie krańcu kraju pozostać mają w umiarkowanie ciepłej masie powietrza.

Pogoda na piątek

Piątek przyniesie duże zachmurzenie z przejaśnieniami. Okresami popada deszcz do 5 litrów wody na metr kwadratowy. Po południu na północnym zachodzie i północy kraju prognozuje się przelotne opady deszczu ze śniegiem do 1-5 l/mkw. Termometry pokażą maksymalnie od 3 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 7 st. C w centrum kraju, do 10 st. C w Małopolsce. Południowo-zachodni i zachodni wiatr, umiarkowany, okresami dość silny, w porywach rozpędzi się do 50-60 kilometrów na godzinę.

Prognozowana temperatura w dniach 24-28.02 ventusky.com

Pogoda na weekend

Sobota zapowiada się pochmurna z większymi przejaśnieniami na południowym wschodzie. Poza tym wystąpią okresami opady deszczu ze śniegiem do 5 l/mkw., a na północy mokrego śniegu do 2-4 centymetrów. W górach sypnie do 5-15 cm. Temperatura maksymalna wyniesie od 1 st. C na Suwalszczyźnie, przez 3 st. C w centrum kraju, do 6 st. C na Podkarpaciu. Powieje zachodni i północno-zachodni, umiarkowany, okresami dość silny wiatr, który w porywach osiągnie do 50-70 km/h.

W niedzielę będzie pochmurno z przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Prognozuje się przelotne opady śniegu do 1-2 cm. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od -1 st. C na Suwalszczyźnie, przez 1 st. C w centrum kraju, do 2 st. C na zachodzie. Wiatr północny, umiarkowany i dość silny, w porywach osiągnie prędkość do 50-60 km/h. Później, od zachodu, będzie stopniowo słabł.

Prognozowane opady w dniach 24-28.02 ventusky.com

Pogoda na poniedziałek i wtorek

W poniedziałek wystąpi duże zachmurzenie z rozpogodzeniami. Rano będzie mroźno, lokalnie temperatura wyniesie -10/-8 st. Później termometry pokażą maksymalnie od -1 st. C na Suwalszczyźnie, przez 1 st. C w centrum kraju, do 3 st. C na Pomorzu Zachodnim. Północno-wschodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany.

Wtorek upłynie pod znakiem pogodnej aury. Rano ściśnie mróz, lokalnie temperatura osiągnie -10 st. C. Później na termometrach zobaczymy maksymalnie od 0 st. C na Podlasiu, przez 2 st. C w centrum kraju, do 4 st. C na Pomorzu Zachodnim. Powieje północny i wschodni, słaby i umiarkowany wiatr.

Prognozowane porywy wiatru w dniach 24-28.02 ventusky.com

Autor:anw

Źródło: tvnmeteo.pl