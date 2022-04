Pogoda na weekend. Polska pod wpływem wiru niżowego. Wystąpią różne rodzaje opadów

Weekend zapowiada się pochmurny z opadami deszczu, deszczu ze śniegiem, a w górach mokrego śniegu. Powieje też dość silny wiatr, w porywach do 70 kilometrów na godzinę. Zmiana aury nastąpi dopiero we wtorek.

Polska pozostaje pod wpływem wiru niżowego z centrum ulokowanym nad Morzem Bałtyckim. Nad południową, wschodnią i środkową Polską przemieści się deszczowy front atmosferyczny niosąc na południu dość obfite opady deszczu, a w wyższych częściach kraju deszczu ze śniegiem. Z północnego zachodu, znad Morza Norweskiego, napływa wilgotne i chłodne powietrze polarne. Tylko krańce południowo-wschodnie pozostają w cieplejszej masie powietrza.

Do poniedziałku pogodą rządzić ma silny chłodny wir niżowy znad Skandynawii, ściągając chłodne masy powietrza. Zmiana aury nastąpi we wtorek, gdy zacznie rozwijać się wyż nad Morzem Norweskim. Układ wraz z niżami znad zachodniej Europy ściągnie w nasz rejon kontynentu łagodniejsze i suchsze masy powietrza z południa, przynosząc rozpogodzenia i znaczny wzrost temperatury.

Pogoda na weekend

Sobota zapowiada się pochmurna na południu i południowym wschodzie kraju. Wystąpią tam opady deszczu do 10 litrów na metr kwadratowy, a w górach mokrego śniegu do 10 centymetrów. Poza tym zachmurzenie będzie kłębiaste, umiarkowane i duże, przelotnie popada deszcz do pięciu l/mkw. Na północnym zachodzie Polski mogą pojawić się burze. Termometry pokażą maksymalnie od 7 stopni Celsjusza na Lubelszczyźnie i Górnym Śląsku, przez 10 st. C w centrum kraju, do 11 st. C na Podkarpaciu. Powieje północno zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr, w porywach rozpędzi się do 50-70 kilometrów na godzinę.

Niedziela przyniesie pochmurną aurę z większymi przejaśnieniami. Prognozuje się przelotne opady deszczu do pięciu l/mkw., na północy oraz na Śląsku również deszczu ze śniegiem. Tylko na południowym wschodzie kraju nie będzie padać. Temperatura maksymalna wyniesie od 6 st. C na Suwalszczyźnie i Górnym Śląsku, przez 8 st. C w centrum kraju, do 10 st. C na Podkarpaciu. Zachodni wiatr będzie umiarkowany i dość silny, w porywach osiągnie do 60-70 km/h.

Prognozowane porywy wiatru w dniach 9-13.04 ventusky.com

Pogoda na poniedziałek i wtorek

Poniedziałek upłynie pod znakiem pogodnej aury tylko na północy Polski. Poza tym będzie pochmurno z przejaśnieniami i okresowymi opadami deszczu do pięciu l/mkw., a na Podkarpaciu deszczu ze śniegiem. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 6 st. C na Pogórzu Karpackim, przez 9 st. C w centrum kraju, do 10 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje północno zachodni, słaby i umiarkowany wiatr.

Wtorek zapowiada się pogodny. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wyniesie od 9 st. C na Podlasiu, przez 11 st. C w centrum kraju, do 13 st. C na Śląsku. Zachodni wiatr będzie słaby i umiarkowany.

Prognozowana temperatura w dniach 9-13.04 ventusky.com

Pogoda na środę

Na środę synoptycy prognozują słoneczną aurę. Termometry pokażą maksymalnie od 11 st. C na Suwalszczyźnie, przez 14 st. C w centrum kraju, do 17 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie zmienny, słaby i umiarkowany.

Prognozowane opady w dniach 9-13.04 ventusky.com

Źródło: tvnmeteo.pl