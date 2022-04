Pogoda na weekend. Deszczowo, wietrznie, możliwe burze

W weekend będzie dość pochmurnie. Wystąpią przelotne opady deszczu. Termometry pokażą maksymalnie do 12 stopni Celsjusza. Wiatr wciąż okaże się porywisty.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Piątek przyniesie zmienne zachmurzenie z przelotnym deszczem. Miejscami możliwe są burze, podczas których spadnie do 5-15 litrów wody na metr kwadratowy, a porywy wiatru sięgną 40-70 kilometrów na godzinę. Temperatura maksymalna wyniesie od 8 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 14 st. C na Podkarpaciu. Wiatr umiarkowany i dość silny, zachodni, okresami w porywach rozpędzi się 40-60 km/h. W strefie brzegowej może sięgać ponad 80 km/h.

Prognoza opadów na kolejne dni Ventusky

Pogoda na weekend

W sobotę zachmurzenie będzie zmienne i wystąpią przelotne opady deszczu. Termometry pokażą maksymalnie od 7 st. C na Suwalszczyźnie do 12 st. C na Podkarpaciu. Powieje słaby i umiarkowany, okresami silniejszy wiatr z zachodu.

Niedziela Palmowa upłynie pod znakiem zmiennego zachmurzenia z przelotnymi opadami deszczu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 7 st. C na Suwalszczyźnie do 11 st. C na Pomorzu. Zachodni wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami silniejszy.

Prognoza temperatury na kolejne dni Ventusky

Pogoda na poniedziałek i wtorek

Na poniedziałek synoptycy prognozują małe i umiarkowane zachmurzenie. Na Podlasiu przelotnie popada deszcz. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wyniesie od 8 st. C na Suwalszczyźnie do 11 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje słaby i umiarkowany, północno-zachodni wiatr.

We wtorek wystąpi małe i umiarkowane zachmurzenie. Termometry pokażą maksymalnie od 8 st. C na Suwalszczyźnie do 12 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr słaby i umiarkowany, będzie wiał z północy i wschodu.

Prognoza porywów wiatru na kolejne dni Ventusky

Autor:anw/dd

Źródło: tvnmeteo.pl