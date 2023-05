Pogoda na 5 dni, pogoda na weekend: najpierw uderzenie ciepła, później możliwe opady

Przed nami pogodne i ciepłe dni, choć miejscami będzie się też chmurzyć. Temperatura wzrośnie w połowie tygodnia nawet do 23 stopi Celsjusza. Niewielkie pogorszenia aury nastąpi w weekend.

Środa zapowiada się słonecznie. Tylko na południu i zachodzie kraju prognozuje się przejściowe zachmurzenie. Temperatura maksymalna wyniesie od 14 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 21 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami silniejszy, powieje z południowego wschodu.

Czwartek przyniesie zmienne zachmurzenie. Na zachodzie będzie się mocno chmurzyć, na wschodzie zaś dopisze słoneczna aura. Termometry pokażą maksymalnie od 15 st. C na Podlasiu do 23 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany, południowo-wschodni.

Piątek upłynie na ogół pod znakiem pogodnej aury. Tylko w zachodniej części Polski pojawi się nieco więcej chmur. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 15 st. C na Podlasiu do 20 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje słaby i umiarkowany, miejscami silniejszy, południowo-wschodni wiatr.

Na sobotę prognozuje się zmienne zachmurzenie, na Śląsku wzrastające do dużego i tam też popada deszcz. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wyniesie od 16 st. C na Podlasiu do 19 st. C na Dolnym Śląsku. Południowo-wschodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany.

W niedzielę wystąpi zmienne zachmurzenie, na zachodzie przeważnie duże z opadami deszczu. Termometry pokażą maksymalnie od 17 st. C na Suwalszczyźnie do 20 st. C na Nizinie Szczecińskiej i w centrum. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z południowego wschodu.

