Pogoda na weekend i kolejne dni: najpierw przemarsz chłodnego frontu niosącego burze i deszcz, później uderzenie gorąca

Przed nami deszczowy weekend, miejscami pojawią się też burze z opadami drobnego gradu. Po przejściu strefy chłodnego frontu, napłynie do Polski cieplejsze powietrze. Na horyzoncie widać powrót upałów. W środę termometry pokażą maksymalnie 32 stopnie Celsjusza.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Przed nami okres dynamicznej, zmiennej aury - przekazał w piątek synoptyk tvnmeteo.pl Damian Zdonek. Już w sobotę nad ranem Polska znajdzie się w zasięgu zatoki niskiego ciśnienia związanej z niżem znad Skandynawii, ze strefą aktywnego frontu chłodnego, Będzie się on przemieszczał z zachodu na wschód kraju. Za frontem napłynie kolejna fala chłodnego powietrza znad Skandynawii. W efekcie tego prognozowane jest wyraźne ochłodzenie, silny wiatr potęgujący odczucie chłodu oraz liczne przelotne opady i burze.

W kolejnych dniach, po przejściu strefy chłodnego frontu atmosferycznego, nad Niemcami rozbuduje się wyż Jurgen, który obejmie również obszar Polski. Umożliwi tym samym napływ do naszego kraju coraz cieplejszego powietrza znad południowo-zachodnich rejonów Europy. W rezultacie we wtorek i środę na południu i zachodzie Polski pojawią się znowu, po dłuższej przerwie, upały.

Pogoda na weekend

W sobotę początkowo na wschodzie i w centrum kraju dopisze pogodna aura bez opadów. Na zachodzie, w strefie frontowej, prognozuje się duże i całkowite zachmurzenie z przelotnymi opadami deszczu i burzami, których strefa przemieszczać się będzie z zachodu na wschód kraju. Najwięcej opadów, rzędu 5-10 litrów na metr kwadratowy, a podczas burz do 10-20 l/mkw., wystąpi na północy Polski, natomiast na południu spadnie do 2-5 l/mkw. Lokalnie wyładowaniom towarzyszyć będą opady drobnego gradu. Temperatura maksymalna wyniesie od 17-18 st. C na północy, do 21-23 st. C na południu. Wiatr umiarkowany, południowo-zachodni, za frontem skręcający na północno-zachodni, okaże się porywisty, osiągnie prędkość do 40-60 kilometrów na godzinę. W czasie burz będzie bardzo silny, w porywach rozpędzi się do 70-90 km/h.

Niedziela na wschodzie i północy kraju upłynie pod znakiem umiarkowanego, przejściowo dużego zachmurzenia ze słabymi przelotnymi opadami. Więcej rozpogodzeń zapowiadanych jest na południu kraju, gdzie nie powinno padać. Termometry pokażą maksymalnie od 18-19 st. C w rejonie Warmii i Mazur, do 23-24 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje umiarkowany, północno-zachodni wiatr, w porywach dość silny, osiągnie prędkość do 40 km/h.

Prognozowane opady w kolejnych dniach Ventusky.com

Pogoda na poniedziałek i wtorek

Poniedziałek przyniesie zachmurzenie od małego na Dolnym Śląsku, do dużego na północy i wschodzie, miejscami ze słabymi, przelotnymi opadami deszczu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 20-23 st. C na wschodzie i w centrum, do 25-27 st. C na zachodzie Polski. Północno-zachodni wiatr będzie słaby i umiarkowany.

Na wtorek synoptycy prognozują zachmurzenie od małego na zachodzie do umiarkowanego na wschodzie kraju, gdzie też lokalnie popada słaby, przelotny deszcz. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wyniesie od 23-25 st. C na północnym wschodzie kraju, do 29-31 st. C na zachodzie. Powieje słaby, północno-zachodni wiatr.

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach Ventusky.com

Pogoda na środę

Środa zapowiada się jako dzień pogodny i słoneczny w całym kraju. Termometry pokażą maksymalnie od 22-24 st. C na północnym wschodzie Polski, do 30-32 st. C na zachodzie. Wiatr będzie słaby, północno-wschodni.

Prognozowane porywy wiatru w kolejnych dniach Ventusky.com

Autor:anw//rzw

Źródło: tvnmeteo.pl