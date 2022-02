Nadciągają wichury, porywy przekroczą 100 kilometrów na godzinę. "Czwartek będzie krytyczny w pogodzie"

Pogoda w najbliższych dniach zapowiada się dynamicznie i niebezpiecznie. Prognozowany jest porywisty wiatr, który miejscami może rozpędzać się do ponad 100 kilometrów na godzinę. Według Tomasza Wasilewskiego z tvnmeteo.pl, taka prędkość oznacza sporo utrudnień w postaci połamanych drzew czy uszkodzonych budynków.

Jak mówił prezenter tvnmeteo.pl Tomasz Wasilewski, w tym tygodniu pogoda solidnie da nam się we znaki.

- Czwartek będzie krytyczny w pogodzie. To będzie naprawdę załamanie pogody, przede wszystkim składające się z tego bardzo silnego, porywistego wiatru - powiedział na antenie TVN24.

Niebezpiecznie ma być w całej Polsce. Miejscami powieje z prędkością powyżej 100 kilometrów na godzinę.

- To są porywy, które mogą łamać drzewa, zrywać linie energetyczne, uszkadzać budynki albo dachy. Więc czwartek na mapach pogody wygląda bardzo źle, a porywisty wiatr będzie nad całą Polską - przejdzie z zachodu na wschód - opowiadał.

Oprócz wiatru zagrożeniem staną się intensywniejsze opady deszczu.

Do 11 stopni, silniejszy wiatr

Pogoda w środę zapowiada się pochmurno z przejaśnieniami i opadami deszczu. Temperatura maksymalna sięgnie od 5 stopni Celsjusza na Podlasiu do 10 st. C na Dolnym Śląsku i w Małopolsce. Z południowego zachodu powieje słaby i umiarkowany, miejscami silniejszy wiatr.

W czwartek czeka nas duże zachmurzenie i opady deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie od 7 st. C na Podlasiu do 11 st. C na Dolnym Śląsku. Zachodni wiatr powieje silnie i porywiście - może przekraczać 80 kilometrów na godzinę i dochodzić do nawet 100 km/h. W strefie brzegowej porywy wiatru do 120 km/h.

Piątek na wschodzie przyniesie przelotny deszcz. W pozostałych regionach dzień będzie pogodny. Termometry pokażą maksymalnie od 4 st. C na Podlasiu do 9 st. C na Dolnym Śląsku. Umiarkowany i dość silny wiatr, który okresami w porywach będzie rozpędzał się do 40-60 km/h, powieje z zachodu.

Pogoda w weekend

Sobota na wschodzie przyniesie pochmurne niebo i opady deszczu. W reszcie kraju będzie pogodnie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 5 st. C na Podlasiu do 9 st. C na Dolnym Śląsku. Z zachodu powieje umiarkowany i dość silny wiatr, który w porywach osiągnie do 60-80 km/h.

Niedziela upłynie pod znakiem pochmurnego nieba i opadów śniegu. Jedynie na zachodzie popada deszcz i deszcz ze śniegiem. Temperatura maksymalna sięgnie od 3 st. C na Suwalszczyźnie do 6 st. C na Dolnym Śląsku. Zachodni wiatr powieje umiarkowanie, w porywach do 60 km/h.

