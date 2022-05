Pogoda na weekend: miejscami tylko 12 stopni w najcieplejszym momencie dnia

Na jakiś czas żegnamy majowe lato. Nadchodzące dni będą chłodniejsze, a także bardziej deszczowe i wietrzne. Sprawdź prognozę pogody na weekend i kolejne dni.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Sobota przyniesie umiarkowane i duże zachmurzenie z przelotnymi opadami deszczu do 5-10 litrów wody na metr kwadratowy. W Karpatach oraz na północnym zachodzie możliwe są burze. Termometry pokażą od 14 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, Warmii i Kaszubach, przez 19 st. C w centrum kraju, do 21 st. C w Małopolsce. Powieje zachodni wiatr. Będzie umiarkowany i dość silny, a w porywach rozpędzi się do 60-80 kilometrów na godzinę.

Niedziela upłynie pod znakiem umiarkowanego i dużego zachmurzenia, poza tym przelotnie popada deszcz o wysokości do 5 l/mkw. Tylko na południowym zachodzie nie będzie padać. Temperatura maksymalna wyniesie od 12 st. C na Podlasiu, przez 17 st. C w centrum kraju, do 20 st. C na Dolnym Śląsku. Północno-zachodni wiatr, na ogół słaby i umiarkowany, okresami okaże się dość silny, w porywach osiągając prędkość do 50 km/h.

Prognoza pogody na niedzielę i poniedziałek tvnmeteo.pl

Pogoda na poniedziałek i wtorek

W poniedziałek wystąpi małe i umiarkowane zachmurzenie, choć na północnym wschodzie będzie ono duże, z niewielkim deszczem. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 16 st. C na Suwalszczyźnie, przez 19 st. C w centrum kraju, do 22 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje południowo-wschodni słaby i umiarkowany wiatr.

We wtorek zachmurzenie okaże się umiarkowane i duże. Prognozuje się przelotne opady deszczu do 5-20 l/mkw., a na Śląsku burze. Tylko na północnym wschodzie Polski na ogół nie będzie padać. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wyniesie od 19 st. C na Suwalszczyźnie, przez 20 st. C w centrum kraju, do 24 st. na Ziemi Lubuskiej i Dolnym Śląsku. Południowy i zachodni wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami dość silny (zwłaszcza w burzach).

Prognoza pogody na wtorek i środę tvnmeteo.pl

Prognozowane opady deszczu w kolejnych dniach Ventusky.com

Pogoda na środę

Na środę synoptycy prognozują umiarkowane i duże zachmurzenie, z przemieszczającymi się od zachodu w głąb kraju opadami deszczu do 10-20 l/mkw. oraz burzami z gradem. Tylko na Pomorzu nie powinno padać. Termometry pokażą od 18 st. C na Suwalszczyźnie, przez 21 st. C w centrum kraju, do 24 st. C na Podkarpaciu. Powieje zachodni, umiarkowany, w burzach silny wiatr.

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach Ventusky.com

