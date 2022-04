Na horyzoncie wiosenne burze

W nadchodzących dniach pogodę w Polsce będą kształtowały dynamiczne wiry niżowe. Wystąpią opady deszczu, miejscami możliwe są burze. Powieje też silniejszy wiatr, w porywach do 90 kilometrów na godzinę. Temperatura wzrośnie maksymalnie do 17 stopni Celsjusza.

W środę, od godzin porannych, od zachodu zacznie przemieszczać się nad Polską ciepły front niosący opady deszczu, a miejscami także deszczu ze śniegiem. Po przejściu wspomnianego frontu dostaniemy się w ciepły sektor niżu znad Morza Północnego. Z południa Europy napłynie do nas cieplejsze powietrze.

W kolejnych dniach w dalszym ciągu pogodą rządzić będą dynamiczne wiry niżowe, więc znaczących zmian w pogodzie nie należy się spodziewać co najmniej do końca tygodnia.

Pogoda na środę

W środę - początkowo na zachodzie i południu, a następnie na północy i w centrum kraju - będzie pochmurno z opadami deszczu. Spadnie do 5-10 litrów wody na metr kwadratowy na zachodzie i północy Polski oraz do 3-5 l/mkw. na pozostałym obszarze kraju. Zachmurzenie okaże się na ogół duże. W drugiej części dnia prognozuje się postępujące od południowego zachodu większe przejaśnienia, a nawet rozpogodzenia. Temperatura maksymalna wyniesie od 7 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 13 st. C w centrum kraju, do 15 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje zachodni i południowo-zachodni wiatr - na północnym wschodzie umiarkowany, a na pozostałym obszarze kraju dość silny. W porywach rozpędzi się do 40-60 kilometrów na godzinę.

Pogoda na czwartek i piątek

Czwartek przyniesie pochmurną aurę z przejaśnieniami, okresami przelotnie popada deszcz o sumie do 5 l/mkw. W drugiej części dnia, od zachodu, zacznie przemieszczać się nad Polską strefa frontu chłodnego z całkowitym zachmurzeniem i opadami deszczu rzędu 5-10 l/mkw. W strefie frontowej lokalnie możliwe są burze. Termometry pokażą maksymalnie od 12 st. C na Pomorzu Zachodnim, przez 15 st. C w centrum kraju, do 17 st. C na Podkarpaciu. Południowo-zachodni wiatr, tylko na południowym wschodzie umiarkowany, będzie dość silny. W porywach osiągnie prędkość od 50-70 km/h, a na zachodzie miejscami do 90 km/h.

Piątek zapowiada się pochmurny z przejaśnieniami. Wystąpią też przelotne opady deszczu do 5 l/mkw. Na Pomorzu i Kujawach możliwe są burze. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 7 st. C na Suwalszczyźnie, przez 10 st. C w centrum kraju, do 11 st. C w pasie południowym. Powieje zachodni dość silny wiatr - w porywach osiągający prędkość do 50-70 km/h.

Pogoda na weekend

Sobota w południowej części kraju upłynie pod znakiem pochmurnej aury z opadami deszczu o sumie 5-10 l/mkw. Poza tym zachmurzenie będzie duże i przelotnie popada deszcz do 5 l/mkw. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wyniesie od 7 st. C na Suwalszczyźnie, przez 10 st. C w centrum kraju, do 12 st. C na południu. Zachodni wiatr, umiarkowany i dość silny, w porywach rozpędzi się do do 40-60 km/h.

Na niedzielę synoptycy prognozują duże i umiarkowane zachmurzenie z przelotnymi opadami deszczu do 5 l/mkw. Nie popada jedynie na Podkarpaciu. Termometry pokażą maksymalnie od 6 st. C na Podlasiu i Suwalszczyźnie, przez 8 st. C w centrum kraju, do 9 st. C na Dolnym Śląsku. Zachodni wiatr, umiarkowany, jedynie na Pomorzu dość silny, w porywach osiągnie prędkość do 40-60 km/h.

