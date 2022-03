Pogoda na weekend: będzie słonecznie. Po niedzieli nawet 15 stopni

Weekend przyniesie pogodną i słoneczną aurę. Wszystko za sprawą dwóch wyżów, które połączą się, tworząc rozległy układ wysokiego ciśnienia. Napłynie do nas suche powietrze, przez co nad Polską dominować będzie bezchmurne niebo. W nadchodzącym tygodniu termometry mogą pokazać nawet 15 stopni.

Pogoda Długoterminowa Weekend

W najbliższym czasie główna rolę w pogodzie w naszej części Europy odgrywać będą dwa wyże, z których jeden znajduje się aktualnie nad Białorusią (Oliwer), a drugi ulokowany jest nad Beneluksem i południową częścią Morza Północnego (Peter). Układy oddziela bruzda niskiego ciśnienia z frontem atmosferycznym, który powoli nasuwa się nad obszar naszego kraju znad Niemiec. W międzyczasie wspomniane wyże zbliżają się do siebie, powodując wypełnianie się bruzdy i osuszanie frontu, który w czwartek w nocy i w piątek zaznaczy się nad naszym krajem głównie w formie zwiększonego zachmurzenia. Opady, i to tylko symboliczne, mogą pojawić się na Pomorzu Zachodnim.

W sobotę wyże połączą się, tworząc rozległy i trwały układ wysokiego ciśnienia z centrum nad Danią i Bałtykiem (ciśnienie zredukowane do poziomu morza w północnej części kraju wyniesie nawet 1050 hektopaskali). Obejmie on znaczną część Europy, a do nas napływać będzie suche powietrze znad kontynentu, przez co od niedzieli nad Polską dominować będzie bezchmurne niebo.

Prognozowane opady w najbliższych dniach Ventusky.com

Pogoda na piątek

Piątek na zachodzie kraju zapowiada się pochmurny z przejaśnieniami, natomiast na wschodzie - pogodny i słoneczny. Temperatura maksymalna wyniesie od 6 stopni Celsjusza na wschodzie, przez 8 st. C w centrum kraju, do 11 st. C na Pomorzu Zachodnim i Ziemi Lubuskiej. Powieje słaby - na zachodzie północno- zachodni, a na wschodzie południowo-wschodni - wiatr.

Prognozowana temperatura w najbliższych dniach Ventusky.com

Pogoda na weekend

Sobota przyniesie pogodną i słoneczną aurę. Termometry pokażą maksymalnie od 6 st. C na południowym wschodzie, przez 8 st. C w centrum kraju, do 11 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Wiatr na wschodzie będzie słaby, a na zachodzie umiarkowany.

Niedziela upłynie pod znakiem słonecznej aury. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 7 st. C na Podkarpaciu, przez 9 st. C w centrum kraju, do 11 st. C na północnym zachodzie. Wiatr z kierunków wschodnich, na wschodzie powieje słabo, a na zachodzie umiarkowanie.

Prognoza pogody na sobotę i niedzielę tvnmeteo.pl

Pogoda na poniedziałek i wtorek

W poniedziałek w całym kraju będzie słonecznie. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wyniesie od 9 st. C na Podkarpaciu, przez 11 st. C w centrum kraju, do 12 st. C na Pomorzu Zachodnim. Wiatr, wiejący z kierunków wschodnich, na wschodzie będzie słaby, a na zachodzie umiarkowany.

Na wtorek prognozuje się pogodną aurę na południu kraju, a w pozostałych regionach - słoneczną. Termometry pokażą maksymalnie od 12 st. C na wschodzie, przez 14 st. C w centrum kraju, do 15 st. C na zachodzie. Wiatr z kierunków wschodnich, powieje słaby i umiarkowany.

Prognoza pogody na poniedziałek i wtorek tvnmeteo.pl

Autor:anw

Źródło: tvnmeteo.pl