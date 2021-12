Pogoda na weekend. Z wirami niżowymi spłyną kolejne porcje zimna. Będzie sypać śnieg

Nadchodzące dni upłyną pod znakiem pochmurnej aury. Poza tym prognozuje się opady śniegu, które miejscami będą obfite, a także śniegu z deszczem. Może zrobić się ślisko. Temperatura nie przekroczy 3 stopni Celsjusza.

W ciągu najbliższej doby mroźny wyż znad Skandynawii słabnie i Polska dostaje się pod wpływ układów niżowych znad Północnego Atlantyku oraz Adriatyku. Nad zachodnią część kraju wkroczy od zachodu front atmosferyczny z opadami śniegu. Zimne masy powietrza pochodzenia arktycznego będą od południa wypierane przez łaskawsze, cieplejsze masy polarne.

Pogoda na czwartek i piątek

W czwartek będzie pochmurno z przejaśnieniami na północnym wschodzie i wschodzie kraju. Wystąpią opady śniegu do 1-5 centymetrów obejmujące stopniowo zachód, południe i centrum kraju. W Sudetach będzie obficie padał śnieg, spadnie go do 10 cm. Termometry pokażą maksymalnie od -5 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez -1 st. C w centrum kraju, do 1 st. C w Małopolsce. Wiatr wschodni i południowo-wschodni, słaby i umiarkowany, okresami będzie dość silny. W porywach rozpędzi się na wschodzie do 60 kilometrów na godzinę.

W nocy z czwartku na piątek front z obfitymi opadami śniegu przemieści się nad krajem na wschód. Jednak w cieplejszej masie powietrza, która obejmie w piątek wschód kraju, opady przejdą w mokry śnieg i deszcz.

Piątek przyniesie pochmurną aurę z przejaśnieniami na zachodzie Polski. Prognozuje się okresami opady śniegu do 1-5 cm, a na wschodzie śniegu z deszczem do 5-10 litrów wody na metr kwadratowy. Zrobi się ślisko. Tylko na Śląsku nie będzie padać. Temperatura maksymalna wyniesie od 0 st. C na zachodzie i w centrum kraju do 2 st. C na Podkarpaciu. Wiatr z kierunków południowych, słaby i umiarkowany, na północy okresami powieje dość silnie.

Prognozowana temperatura w dniach 9-13.12 ventusky.com

Pogoda na weekend i poniedziałek

W sobotę niewielkie wiry niżowe zalegające od Arktyki po Włochy i Bałkany stworzą warunki do spływu kolejnej porcji zimna z północy z przelotnymi opadami śniegu. Tylko o wschodnie regiony kraju otrze się w niedzielę front z obfitym śniegiem.

Sobota upłynie pod znakiem dużego zachmurzenia z przejaśnieniami na południu. Na północy miejscami popada słaby śnieg do jednego centymetra. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od -2 st. C na Pomorzu, przez -1 st. C w centrum kraju, do 1 st. C na Podkarpaciu. Południowy wiatr powieje słabo i umiarkowanie.

Na niedzielę synoptycy prognozują pochmurną aurę z przelotnymi opadami śniegu do 1-2 cm na zachodzie i w centrum kraju. Natomiast na południowym wschodzie opady śniegu będą bardziej obfite, dosypie 5-10 cm. Termometry pokażą maksymalnie od -2 st. C na północnym wschodzie, przez -1 st. C w centrum kraju, do 0 st. C na zachodzie. Północny i zachodni wiatr będzie wiał słabo i umiarkowanie.

Poniedziałek zapowiada się pochmurny i mglisty. Na wschodzie Polski spadnie do 1-2 cm śniegu. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wyniesie od -1 st. C na Podkarpaciu, przez 1 st. C w centrum kraju, do 3 st. C na Pomorzu. Powieje północno-zachodni, słaby i umiarkowany, na wschodzie okresami dość silny wiatr.

Prognozowane opady w dniach 9-13.12 ventusky.com

Autor:anw/dd

Źródło: tvnmeteo.pl