Pogoda na weekend. Dni pełne chmur. Od deszczu po śnieg

Kolejne dni w pogodzie przyniosą opady śniegu, śniegu z deszczem oraz deszczu. W połowie tygodnia miejscami zrobi się mroźnie, później jednak temperatura wzrośnie do 7 stopni Celsjusza. Pojawią się też porywy wiatru do 60 kilometrów na godzinę.

Pogoda Długoterminowa Weekend

W środę zachmurzenie będzie duże z przejaśnieniami. Prognozowane są opady śniegu, deszczu ze śniegiem i deszczu. Temperatura wyniesie od -1 stopnia Celsjusza na Podlasiu do 4 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, na zachodzie okresami w porywach osiągnie do 40-60 kilometrów na godzinę.

Prognozowane porywy wiatru w ciągu kolejnych dni Ventusky

Pogoda na czwartek i piątek

Czwartek przyniesie zachmurzenie duże z przejaśnieniami. Na zachodzie prognozowane są opady śniegu, deszczu ze śniegiem i deszczu. Temperatura maksymalna sięgnie od -3 st. C na Podlasiu do 5 st. C na Ziemi Lubuskiej. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z zachodu.

Piątek zapowiada się z zachmurzeniem dużym, z opadami śniegu, deszczu ze śniegiem i deszczu. Na termometrach zobaczymy od 2 st. C na Podlasiu do 7 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje umiarkowany i dość silny wiatr, okresami w porywach sięgnie 40-60 km/h, nadciągnie z południa.

Prognozowana temperatura w ciągu kolejnych dni Ventusky

Pogoda na weekend

W pierwszy dzień weekendu, czyli w sobotę, pogodnie będzie tylko na zachodzie. W pozostałych regionach będzie pochmurnie, może popadać śnieg. Temperatura wyniesie od 1 st. C na Suwalszczyźnie do 4 st. C na Dolnym Śląsku. Zachodni wiatr będzie umiarkowany i dość silny, okresami w porywach wyniesie 40-60 km/h.

Niedziela przyniesie zachmurzenie duże z opadami śniegu, deszczu ze śniegiem i deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie od 0 st. C na Suwalszczyźnie do 6 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Powieje umiarkowany i dość silny wiatr z zachodu, okresami w porywach jego prędkość wzrośnie do 40-60 km/h.

Prognozowane opady w ciągu kolejnych dni Ventusky

Autor:dd

Źródło: tvnmeteo.pl