Pogoda na weekend: deszczowy koniec maja. Miejscami będzie zaledwie 12 stopni

Do końca maja pogoda w Polsce będzie kształtowana przez wielki układ niżowy, który przyniesie dużą zmienność aury: będzie padać deszcz, miejscami też zagrzmi. Ciepło ma nadejść wraz z początkiem czerwca.

Jak przekazała synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek, Polska znajduje się pod wpływem rozległego wiru niżowego znad Skandynawii, w chłodnym powietrzu polarnym napływającym znad Północnego Atlantyku. Nad krajem przemieści się z zachodu na wschód szeroka strefa frontu atmosferycznego z dość obfitymi opadami deszczu.

Do końca miesiąca sytuacja baryczna nie zmieni się. Pogodą sterować ma wielki układ niżowy znad północnej Europy, a nad Polską przemieszczać się mają kolejne fronty atmosferyczne, niosące dużą zmienność pogody i na ogół chłodne masy powietrza polarnego znad oceanu. Dopiero we wtorek 31 maja wciśnie się nad Polskę od południa cieplejsza masa powietrza podnosząc temperaturę powyżej 20 stopni Celsjusza, co będzie zwiastunem dużych zmian na lepsze w pierwszym tygodniu czerwca. Po dość długim okresie chłodu, wraz z 1 czerwca i początkiem lata meteorologicznego, przyjść ma prawdziwe, termiczne lato z temperaturą wzrastającą do 30 st. na zachodzie kraju.

Pogoda na piątek

Piątek przyniesie umiarkowane i duże zachmurzenie. Okresami wystąpią opady deszczu do 5-10 litrów wody na metr kwadratowy, a na południu, w górach, burze z opadami do 25 l/mkw. Zagrzmi również na Pomorzu. Temperatura maksymalna wyniesie od 14 st. C na Suwalszczyźnie, przez 17 st. C w centrum kraju, do 23 st. C na Podkarpaciu. Powieje zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr, w porywach rozpędzi się do 50-70 kilometrów na godzinę. W burzach osiągnie prędkość do 80 km/h.

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach Ventusky.com

Pogoda na weekend

Sobota upłynie pod znakiem umiarkowanego i dużego zachmurzenia z przelotnymi opadami deszczu do 5 l/mkw. Tylko od Śląska, przez Małopolskę, po Podkarpacie na ogół nie powinno padać. Termometry pokażą maksymalnie od 12 st. C na Suwalszczyźnie, przez 14 st. C w centrum kraju, do 17 st. C na Pogórzu Karpackim. Zachodni wiatr będzie umiarkowany i dość silny, w porywach osiągnie prędkość do 50 km/h.

W niedzielę wystąpi umiarkowane i duże zachmurzenie, poza tym przelotnie popada deszcz do 5 l/mkw. Na Śląsku pojawią się burze, podczas których spadnie do 20 l/mkw. Tylko na południowym wschodzie nie będzie padać. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 14 st. C na Pomorzu, przez 17 st. C w centrum kraju, do 18 st. C na Podkarpaciu. Powieje południowo-zachodni, słaby i umiarkowany, w burzach silny wiatr.

Prognoza pogody na sobotę i niedzielę tvnmeteo.pl

Pogoda na poniedziałek i wtorek

Na poniedziałek synoptycy prognozują umiarkowane i duże zachmurzenie z przelotnymi opadami deszczu do 5 l/mkw., szczególnie taka aura nastanie na Pomorzu. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wyniesie od 16 st. C na północy, przez 18 st. C w centrum kraju, do 19 st. C na Podkarpaciu. Zachodni wiatr będzie słaby i umiarkowany.

We wtorek zachmurzenie okażę się umiarkowane i duże. Poza tym przelotnie popada deszcz do 5 l/mkw. Na południu Polski pojawią się burze z opadami do 20-30 l/mkw. Tylko na północnym zachodzie kraju na ogół nie popada. Termometry pokażą maksymalnie od 18 st. C na Suwalszczyźnie, przez 20 st. C w centrum kraju, do 23 st. C na Podkarpaciu. Południowo-zachodni wiatr powieje słabo i umiarkowanie, okresami dość silnie, zwłaszcza w burzach.

Prognoza pogody na poniedziałek i wtorek tvnmeteo.pl

Prognozowane opady w kolejnych dniach Ventusky.com

Autor:anw/dd

Źródło: tvnmeteo.pl