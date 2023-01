W weekend lokalne opady śniegu, a także mróz w najcieplejszym momencie dnia

Najbliższe dni upłyną na ogół pod znakiem pochmurnej aury. Prognozuje się też miejscowe opady śniegu. W weekend temperatura może wynieść w ciągu dnia do -3 stopni Celsjusza.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Środa przyniesie pochmurną aurę z niewielkimi przejaśnieniami. Miejscami w południowo-wschodniej części Polski możliwy jest słaby śnieg. Temperatura maksymalna wyniesie od -1 stopnia Celsjusza na Suwalszczyźnie do 4 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje słaby, miejscami także umiarkowany, zmienny wiatr.

Pogoda na czwartek i piątek

Czwartek zapowiada się pochmurny. Miejscami popada słaby śnieg. Termometry pokażą maksymalnie od -2 st. C na Suwalszczyźnie do 3 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Wiatr będzie słaby, zmienny.

W piątek wystąpi duże zachmurzenie. Od Pomorza, przez centrum, po Śląsk będzie padał słaby śnieg. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od -2 st. C na Suwalszczyźnie do 2 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Powieje słaby i umiarkowany północno-wschodni wiatr.

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach Ventusky.com

Pogoda na weekend

Sobota upłynie pod znakiem pochmurnej aury z przejaśnieniami. Na Podkarpaciu spadnie śnieg. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wyniesie od -2 st. C na Suwalszczyźnie do 3 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Wiatr, słaby i umiarkowany, będzie wiał z północy.

Na niedzielę prognozuje się duże zachmurzenie z przejaśnieniami. Na Podlasiu pojawi się śnieg. Termometry pokażą maksymalnie od -3 st. C na Podkarpaciu do 2 st. C na Pomorzu. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany, powieje z południowego zachodu.

Prognozowane opady w kolejnych dniach Ventusky.com

Autor:anw

Źródło: tvnmeteo.pl