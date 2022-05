Pogoda na weekend. Czasem słońce, czasem chmury. Nie zabraknie też miejsc, gdzie zagrzmi i mocno popada

W najbliższych dniach przelotnie popada deszcz, miejscami pojawią się też burze. Podczas wyładowań opady będą intensywne, a porywy wiatru sięgną do 80 kilometrów na godzinę. W weekend najwięcej słońca czeka nas w niedzielę.

Pogoda Długoterminowa Weekend

W ciągu najbliższej doby Polska będzie początkowo pod wpływem wyżu znad wschodniej części Europy, w strumieniu umiarkowanie ciepłego powietrza polarnego morskiego, napływającego z zachodu. Początkowo na zachodzie i południu, następnie również w centrum kraju zaznaczy się wpływ płytkiego ośrodka niżowego z systemem frontów atmosferycznych. Będzie on rozdzielać powietrze polarne morskie znad Europy Zachodniej od ciepłego, wilgotnego powietrza, które napłynie z południa Europy.

Prognozowana temperatura w dniach 5-9.05 ventusky.com

Pogoda na czwartek i piątek

Czwartek przyniesie umiarkowane i duże zachmurzenie, wzrastające w ciągu dnia na południu i w centrum do całkowitego. Miejscami pojawi się słaby, przelotny opad deszczu, a w godzinach popołudniowych na południu, południowym zachodzie i w centrum kraju - burze. Wyładowaniom towarzyszyć będą intensywne opady deszczu rzędu 20-30 litrów wody na metr kwadratowy, a wiatr w porywach rozpędzi się do 70-80 kilometrów na godzinę. Miejscami popada grad. Termometry pokażą maksymalnie od 15-16 stopni Celsjusza w Suwałkach i Białymstoku do 20-21 st. C we Wrocławiu. Powieje słaby i umiarkowany wiatr, południowo-wschodni, skręcający od zachodu na północno-zachodni.

Piątek upłynie pod znakiem umiarkowanego zachmurzenia na zachodzie Polski, dużego na wschodzie i w centrum z przelotnymi opadami deszczu i burzami. Zjawiskom towarzyszyć będą umiarkowane i intensywne opady deszczu o sumie 10-30 l/mkw. Wyładowania prognozowane są zwłaszcza na Podkarpaciu, w Małopolsce i na Lubelszczyźnie. Temperatura maksymalna wyniesie od 16-18 st. C na północy do 18-20 st. C na południu. Wiatr słaby i umiarkowany, będzie wiał z północnego zachodu i zachodu.

Prognoza pogody na piątek i sobotę tvnmeteo.pl

Pogoda na weekend

W sobotę na północy i południowym wschodzie wystąpi duże zachmurzenie z przelotnymi opadami deszczu. Na Podkarpaciu zagrzmi. Podczas burz spadnie do 10-15l/mkw. Pozostałym regionom Polski dopisze pogodna aura bez opadów. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 17-18 st. C na północy i w centrum do 18-19 st. C na południu Polski. Powieje słaby i umiarkowany, północno-zachodni wiatr. Niedziela zapowiada się pogodna, na zachodzie słoneczna. Lokalnie na wschodzie i południu popada słaby, przelotny deszcz o sumie 2-5 l/mkw. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wyniesie od 14 st. C w rejonie Suwałk do 19 st. C we Wrocławiu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, północno-zachodni.

Prognoza pogody na niedzielę i poniedziałek tvnmeteo.pl

Pogoda na poniedziałek

W poniedziałek będzie pogodnie i słonecznie, nie prognozuje się żadnych opadów. Termometry pokażą maksymalnie od 13 st. C w rejonie Suwałk do 18 st. C we Wrocławiu. Powieje słaby i umiarkowany, północno-wschodni wiatr.

Prognozowane opady w dniach 5-9.05 ventusky.com

Autor:anw/dd

Źródło: tvnmeteo.pl