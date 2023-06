Będzie się działo. Epizod gorąca i gwałtownych zjawisk zakończy się drastycznym ochłodzeniem

Do Polski napływa gorące, zwrotnikowe powietrze znad północno-zachodniej Afryki. Za jego sprawą temperatura w wielu regionach kraju przekroczy 30 stopni Celsjusza. Upałowi towarzyszyć będą burze, które lokalnie mogą być gwałtowne. Miejscami pojawi się też grad.

Polska znalazła się we wtorek na skraju letnich niżów Justus i Kay z centrami nad Północnym Atlantykiem, w tak zwanej przedniej części niżów - poinformowała synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek. Dodała, że oznacza to napływ powietrza prosto z południa, powietrza zwrotnikowego znad północno-zachodniej Afryki.

Nad kraj wkroczył od zachodu ciepły deszczowo-burzowy front atmosferyczny, któremu towarzyszyć mogą wąskie linie nawałnic z burzami, formujące się przed i za frontem. W środę cała ta strefa burz postępować ma w głąb kraju, tylko krańce wschodnie do wieczora pozostaną poza zasięgiem frontów.

W czwartek fronty mają kształtować pogodę we wschodniej i południowej części kraju niosąc deszcz, burze i grad. Dopiero w piątek wkroczy od zachodu chłodny front atmosferyczny, który przy wtórze burz i ulew wymiatać ma gorące, parne masy powietrza znad Polski. W sobotę w całym kraju, w polarnej masie powietrza, już będzie dużo chłodniej, bez burz, tylko z opadami na wschodzie i w centrum kraju.

W niedzielę niebo uspokoi się, wyciszy, pod wpływem pogodnego stabilnego wyżu znad Skandynawii. Nie na długo jednak, gdyż niże znad zachodniej Europy mają ponownie skierować do nas ciepłe masy powietrza, po czym wepchnąć od zachodu w nasz rejon kolejne fronty z deszczem i burzami.

Przepychanka między gorącą Afryką i chłodnym wodami Atlantyku ma skutkować dynamiczną pogodą pod koniec czerwca. Widziana wcześniej w modelach wielka fala gorąca pojawić się ma w Europie nieco później, na przełomie czerwca i lipca. Pierwsza dekada wakacyjnego miesiąca rysuje się dziś w modelach meteorologicznych na terenie Polski upalnie, z rozwijającymi się co jakiś czas strefami nawałnic.

Pogoda na środę

W środę na krańcach wschodnich kraju dopisze pogodna aura. W pozostałych regionach wystąpi zachmurzenie umiarkowane i duże, kłębiaste z przelotnymi opadami deszczu o sumie 5-25 litrów wody na metr kwadratowy. Miejscami pojawią się burze, szczególnie w pasie od Zatoki Gdańskiej i Kaszub, przez centrum kraju, po Śląsk i Małopolskę. Zjawiskom towarzyszyć będzie opad gradu i ulewny deszcz rzędu 40 l/mkw. Termometry pokażą maksymalnie od 28 stopni Celsjusza na Warmii, Suwalszczyźnie i Lubelszczyźnie, przez 31 st. C w centrum kraju, do 32 st. C w Małopolsce. Powieje zachodni i południowy, słaby i umiarkowany, w burzach silny wiatr, który w porywach rozpędzi się do 70-90 kilometrów na godzinę.

Pogoda na czwartek i piątek

Czwartek upłynie pod znakiem małego i umiarkowanego zachmurzenia kłębiastego, na wschodzie i południu kraju wzrastającego do dużego z przelotnymi opadami deszczu do 5-25 l/mkw. Miejscami zagrzmi. W burzach będzie padał ulewny deszcz o sumie 40 l/mkw., sypnie też gradem. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 26 st. C na północnym wschodzie, przez 29 st. C w centrum kraju, do 30 st. C na południowym wschodzie. Wiatr będzie wiał z kierunków południowych, tylko na zachodzie z północy, będzie słaby i umiarkowany. W burzach okaże się silny, osiągnie prędkość do 70-90 km/h.

Piątek przyniesie umiarkowane i duże zachmurzenie kłębiaste. Prognozuje się przemieszczające się od zachodu w głąb kraju przelotne opady deszczu do 5-25 l/mkw. oraz burze. Podczas wyładowań spadnie grad i ulewny deszcz rzędu 40 l/mkw., szczególnie na wschodzie Polski. Temperatura maksymalna wyniesie od 22 st. C na Pomorzu Zachodnim, przez 27 st. C w centrum kraju, do 29 st. C na Podkarpaciu. Powieje południowy i zachodni, słaby i umiarkowany, w burzach silny wiatr, który w porywach osiągnie do 70-90 km/h.

Pogoda na weekend

W sobotę mieszkańcy zachodnich regionów będą mogli cieszyć się pogodną aurą. W pozostałej części Polski zachmurzenie będzie duże z przejaśnieniami i opadami deszczu do 5-10 l/mkw. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 18 st. C na Podlasiu, przez 20 st. C w centrum kraju, do 23 st. C na Pomorzu. Wiatr będzie wiał z kierunków zachodnich i północnych, będzie umiarkowany, okresami dość silny i porywisty.

W niedzielę wystąpi małe i umiarkowane zachmurzenie. Tylko na południowym wschodzie kraju będzie ono duże, z opadami deszczu do 5-10 l/mkw. Termometry pokażą maksymalnie od 19 st. C na Podkarpaciu, przez 24 st. C w centrum kraju, do 26 st. C na Pomorzu. Północny wiatr powieje słabo i umiarkowanie.

