Pogoda na weekend. Powróci wiatr o prędkości około 100 kilometrów na godzinę

Pogoda w weekend upłynie pod znakiem dużego zachmurzenia z opadami śniegu. Powieje silniejszy wiatr, który w strefie brzegowej w porywach może osiągnąć ponad 110 kilometrów na godzinę.

W środę zachmurzenie będzie duże. Na wschodzie wystąpią opady śniegu przechodzące w centrum w deszcz ze śniegiem, a na zachodzie w deszcz. Temperatura maksymalna wyniesie od -1 stopnia Celsjusza na Podlasiu do 5 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Wiatr, słaby i umiarkowany, na północy okresami będzie silniejszy, a powieje z zachodu. W strefie brzegowej porywy mogą sięgać ponad 60 kilometrów na godzinę.

Pogoda na czwartek i piątek

Czwartek przyniesie duże zachmurzenie. Prognozuje się śnieg, deszcz ze śniegiem i deszcz. Zrobi się ślisko. Termometry pokażą maksymalnie od 0 st. C w Białymstoku i 1 st. C w Suwałkach do 5 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Wiatr, umiarkowany i dość silny, zachodni, okresami w porywach rozpędzi się do 40-70 km/h. W strefie brzegowej porywy wyniosą ponad 90 km/h.

Piątek upłynie pod znakiem dużego zachmurzenia z przejaśnieniami. Wszędzie będzie sypał śnieg. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 0 st. C na Podlasiu do 3 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Północno-zachodni wiatr będzie umiarkowany i dość silny, okresami w porywach osiągnie 40-70 km/h. W strefie brzegowej w porywach powieje do ponad 80 km/h.

Prognozowana temperatura w dniach 25-30.01 ventusky.com

Pogoda na weekend

Na sobotę synoptycy prognozują duże zachmurzenie z przejaśnieniami i przelotnym śniegiem. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wyniesie od -3 st. C na Podkarpaciu do 4 st. C na Pomorzu. Wiatr, dość silny i porywisty, zachodni i południowo-zachodni, okresami w porywach osiągnie prędkość do 60-90 km/h. W strefie brzegowej w porywach rozpędzi się do ponad 110 km/h.

W niedzielę zachmurzenie będzie duże z opadami śniegu. Temperatura maksymalna wyniesie od 2 st. C na Suwalszczyźnie do 4 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Zachodni wiatr, umiarkowany i dość silny, okresami w porywach będzie wiał do 60-80 km/h. W strefie brzegowej porywy sięgnął ponad 100 km/h.

Prognozowane opady w dniach 26-30.01 Ventusky.com

Autor:anw

Źródło: tvnmeteo.pl