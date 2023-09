Pogoda na 5 dni. Nadchodzi zmiana

Przed nami gorący i słoneczny weekend. Temperatura wzrośnie miejscami do 30 stopni Celsjusza. Nowy tydzień przyniesie zmianę w pogodzie - w środę pojawią się opady deszczu, niewykluczone są burze.

W ciągu najbliższej dobry Polska pozostanie w obszarze podwyższonego ciśnienia. Obecnie nad Europą Środkową przemieszcza się centrum wyżu Patricia, znad wschodniej Polski w kierunku Białorusi i Rosji - poinformowała synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek.

W kolejnych dniach pogodę kształtować ma nadal wyż ulokowany nad wschodnią Europą, jednak ciśnienie będzie już wolno spadać. Bowiem we wtorek kraj zacznie dostawać się pod wpływ niżu znad Skandynawii. - W środę wkroczy do Polski od zachodu dawno niewidziany deszcz na chłodnym froncie - dodała synoptyk.

Do wtorku Polska będzie pod wpływem ciepłej masy powietrza pochodzenia zwrotnikowego, tylko nad północno-wschodnią i wschodnią częścią kraju zalegać ma ciepłe powietrze polarne. W środę od zachodu zacznie napierać chłodniejsza masa powietrza polarnego, która może utrzymać się kilka dni. Później ciepło z południa ma wrócić.

Pogoda na weekend

Sobota zapowiada się pogodnie. Temperatura maksymalna wyniesie od 24 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 27 st. C w centrum kraju, do 30 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje przeważnie słaby wiatr, południowy i wschodni, tylko na wschodzie będzie wiał z północy.

Niedziela przyniesie słoneczną aurę. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wyniesie od 26 st. C na Podlasiu i Lubelszczyźnie, przez 29 st. C w centrum kraju, do 30 st. C na zachodzie. Wiatr południowy okaże się słaby i umiarkowany.

Prognozowana temperatura w najbliższych dniach ventusky.com

Pogoda na poniedziałek i wtorek

W poniedziałek będzie pogodnie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 27 st. C na Podlasiu, przez 28 st. C w centrum kraju, do 30 st. C na południowym zachodzie. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z południa.

We wtorek wystąpi umiarkowane i duże zachmurzenie. Temperatura maksymalna wyniesie od 27 st. C na Suwalszczyźnie, przez 28-29 st. C w centrum kraju, do 30 st. C na południu. Południowy wiatr okaże się słaby i umiarkowany.

Pogoda na środę

Na środę prognozuje się umiarkowane i duże zachmurzenie z postępującymi od zachodu w głąb kraju przelotnymi opadami deszczu o sumie 10-20 litrów wody na metr kwadratowy. Pojawią się też burze z gradem. Tylko na wschodzie nie będzie padać. Termometry pokażą maksymalnie od 22 st. C na Pomorzu Zachodnim, przez 28 st. C w centrum kraju, do 30 st. C na południowym wschodzie. Wiatr południowy, skręcający od zachodu na zachodni, okaże się słaby i umiarkowany, w burzach silny.

Prognozowane opady w najbliższych dniach ventusky.com

Autor:anw/dd

Źródło: tvnmeteo.pl