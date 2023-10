Pogoda na weekend. Ochłodzenie będzie znaczne

Pogoda w najbliższych dniach szykuje dla nas ochłodzenie. Jeszcze tylko w środę i czwartek będą miejsca, w których temperatura sięgać będzie 20 stopni Celsjusza. W weekend lokalnie termometry pokażą zaledwie 12 stopni. Przydadzą się parasole, może także silniej powiać.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Środa będzie pogodna jedynie na Śląsku. Na pozostałym obszarze kraju wystąpi zmienne zachmurzenie oraz przelotne opady deszczu do 1-3 litrów wody na metr kwadratowy. Temperatura maksymalna wyniesie od 15 stopni Celsjusza na Pomorzu do 20 st. C na Rzeszowszczyźnie. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami silniejszy, a powieje z zachodu. W strefie brzegowej porywy mogą dochodzić do ponad 60 kilometrów na godzinę.

Prognoza temperatury na kolejne dni ventusky.com

Pogoda na czwartek i piątek

Czwartek zapowiada się pogodnie w województwach południowych. W pozostałej części kraju należy spodziewać się zmiennego zachmurzenia i przelotnych opadów do 5 l/mkw. Temperatura maksymalna wyniesie od 14 st. C na Podlasiu i Warmii do 20 st. C na Podkarpaciu. Słaby i umiarkowany, okresami silniejszy wiatr powieje z zachodu.

Piątek przyniesie nam pochmurne niebo z przejaśnieniami i przelotny deszcz. Termometry pokażą maksymalnie od 13 st. C na Suwalszczyźnie do 19 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje z zachodu, słabo i umiarkowanie.

Prognoza opadów na kolejne dni ventusky.com

Pogoda na weekend

W sobotę możemy spodziewać się umiarkowanego i dużego zachmurzenia oraz przelotnych opadów deszczu. Na termometrach zobaczymy od 14 st. C na Suwalszczyźnie do 19 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje zachodni, słaby i umiarkowany, okresami silniejszy wiatr.

Niedziela upływać będzie pod znakiem zmiennego zachmurzenia i przelotnego deszczu. Temperatura maksymalna sięgnie od 12 st. C na Suwalszczyźnie do 18 st. C na Podkarpaciu. Wiatr będzie umiarkowany i dość silny, a powieje z zachodu i północnego zachodu. Jego porywy mogą dochodzić do 60-80 km/h.

Prognoza porywów wiatru na kolejne dni ventusky.com

Autor:kw

Źródło: tvnmeteo.pl