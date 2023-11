Znów spadnie śnieg, będzie coraz zimniej

Od weekendu do Polski będzie spływać coraz chłodniejsze powietrze. Całodobowy mróz w niektórych regionach utrzyma się przez kilka kolejnych dni. Ujemnej temperaturze będą towarzyszyć opady śniegu.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Polska nadal będzie pozostawać w zasięgu niżu Niklas, który w czwartek spowodował w naszym kraju załamanie pogody w postaci porywistego wiatru, przelotnych opadów śniegu z deszczem, a w niektórych miejscach także zimowych burz.

Jak informuje synoptyk tvnmeteo.pl Daniel Kowalczyk, niż ten, który "dotychczas szybko przemieszczał się znad arktycznej części Atlantyku w nasz rejon Europy, zostanie zablokowany nad zachodnią Rosją i zacznie się stopniowo wypełniać mroźnym powietrzem, co w ciągu najbliższych godzin przyniesie uspokojenie w aurze, ale umożliwi także spływ coraz zimniejszych mas powietrza z północnych regionów Starego Kontynentu nad Polskę".

Prognoza pogody na weekend

Sobota przyniesie duże zachmurzenie. Okresami będą pojawiać się opady śniegu rzędu 1-3 centymetrów, ale na Pomorzu może spaść nawet 5-10 cm. Ponadto, w niektórych miejscach, głównie w rejonie Pomorza, wystąpią opady śniegu z deszczem. Temperatura maksymalna wyniesie od 0 stopni Celsjusza na północnym wschodzie kraju do 3 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Wiatr będzie zachodni, umiarkowany, okresami silniejszy, w porywach osiągający prędkość do 50 kilometrów na godzinę.

W niedzielę w zachodnich regionach zachmurzenie będzie duże z rozpogodzeniami. Na pozostałym obszarze Polski dzień zapowiada się pochmurno, choć będzie się przejaśniać, ale okresami słabo popada śnieg do 3 cm. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od -2 st. C na Suwalszczyźnie do 1 st. C na Kujawach i Pomorzu. Powieje zachodni, na ogół słaby i umiarkowany, tylko na południowych wschodzie kraju okresami silniejszy wiatr, z porywami do 50 km/h.

Prognozowana temperatura na kolejne dni Ventusky

Śnieg będzie padać codziennie

Poniedziałek na południowym zachodzie upłynie pod znakiem pochmurnej aury z opadami śniegu. Najbardziej obfite opady, do 5 cm, możliwe są głównie na Śląsku i w Małopolsce. W pozostałych regionach kraju zachmurzenie będzie zmienne i nie powinno padać. Temperatura maksymalna osiągnie od -4 st. C na Suwalszczyźnie do 1 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Wiatr ze zmiennych kierunków będzie wiać słabo i umiarkowanie.

Na wtorek dla całej Polski prognozowane jest duże zachmurzenie z przejaśnieniami i opadami śniegu. Na południu i wschodzie kraju może spaść od 5 do 10 cm, a poza tym opady będą mieć mniejsze natężenie i nie spadnie więcej niż 3 cm. Termometry pokażą maksymalnie od -3 st. C na Suwalszczyźnie do 0 st. C na Pomorzu Zachodnim i Podkarpaciu. Wiatr będzie północno-zachodni, słaby.

Środa zapowiada się pochmurno. Od zachodu na wschód kraju będą postępować opady śniegu. W zachodnich i środkowych regionach pokrywa śnieżna wzrośnie o 1-5 cm. Temperatura maksymalna wyniesie od -3 st. C na Suwalszczyźnie do 0 st. C na Pomorzu Zachodnim. Z kierunków zachodnich wiatr powieje ze słabą siłą.

Prognozowane opady na kolejne dni Ventusky

Autor:ps/dd

Źródło: tvnmeteo.pl