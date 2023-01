Pogoda na weekend. "Ekstremalnie trudne warunki". Śnieg, zawieje i porywisty wiatr

W najbliższych dniach czeka nas prawdziwe uderzenie zimy. Jak prognozuje synoptyk tvnmeteo.pl Damian Zdonek, w weekend możemy spodziewać się opadów śniegu, miejscami intensywnych. Oprócz tego zapowiadane są zawieje, zamglenia i - co za tym wszystkim idzie - bardzo trudne warunki na drogach. Jak długo potrwa atak zimy?

Pogoda Długoterminowa Weekend

W najbliższych dniach Polska będzie pod wpływem wtórnego niżu Khang, który wraz z systemem aktywnych frontów atmosferycznych przemieszczać się będzie od Podkarpacia w głąb kraju - przekazał synoptyk tvnmeteo.pl Damian Zdonek. System ten, zasilany bardzo wilgotnym, ciepłym powietrzem znad Morza Czarnego, przyniesie niemal w całym kraju umiarkowane i intensywne, ciągłe opady śniegu i mokrego śniegu. Prognozowana suma opadów wyniesie od 5-10 centymetrów na zachodzie i północy do 10-15 cm w pozostałych regionach Polski, przy czym miejscami w centrum i na południu może spaść nawet 20 cm śniegu. Warunki na drogach będą ekstremalnie trudne, a sytuację utrudniać będzie silny, porywisty wiatr, powodujący zawieje śnieżne i obniżał temperaturę odczuwalną. Podczas zawiei śnieżnych widzialność na drogach będzie niemal zerowa - ostrzega synoptyk.

W tym samym czasie nad Rosją rozbuduje się silny wyż, którego klin w przyszłym tygodniu sięgnie zachodniej Europy, obejmując także obszar Polski. Z jego powodu, przy napływie cieplejszego powietrza z południa Europy, początek przyszłego tygodnia zapowiada się pochmurno, miejscami mgliście, lokalnie ze słabymi opadami mieszanymi - dodał Zdonek.

Prognozowana temperatura w dniach 21-25.01 ventusky.com

Pogoda na weekend

Sobota upłynie pod znakiem pochmurnego nieba oraz umiarkowanych i intensywnych opadów śniegu, a na wschodzie również deszczu ze śniegiem i deszczu. Strefa opadów będzie przemieszczać się ze wschodu na zachód. W drugiej części dnia na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie padać już nie powinno, możliwe są też przejaśnienia. Suma opadów za okres 24 godzin wyniesie od około 5-10 cm na zachodzie i północy, do 10-15 cm w pozostałych regionach Polski. Lokalnie w centrum i na południu może spaść nawet 20 cm śniegu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od -1/1 stopnia Celsjusza na południu, wschodzie i w centrum do 2/4 st. C na północnym zachodzie. Powieje umiarkowany wiatr, którego porywy będą dość silne. Na północy mogą rozpędzać się do 40-50 kilometrów na godzinę, a na samym Wybrzeżu do 70 km/h.

Niedziela będzie pochmurna z zamgleniami. Początkowo na zachodzie, a w ciągu dnia także lokalnie na południu mogą pojawić się słabe opady śniegu i śniegu z deszczem. Na wschodzie niewykluczony jest deszcz. Temperatura maksymalna sięgnie 1/3 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, a powieje z północnego wschodu.

Prognozowane opady w dniach 21-25.01 ventusky.com

Pogoda na kolejny tydzień

Poniedziałek przyniesie pochmurne niebo i zamglenia. Lokalnie możliwe są słabe i symboliczne opady śniegu, mżawki lub deszczu ze śniegiem. Temperatura maksymalna wyniesie od 0 st. C na Suwalszczyźnie do 3 st. C na Podkarpaciu. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z północnego wschodu.

We wtorek możemy spodziewać się pochmurnego nieba, zamgleń oraz braku opadów. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 1 st. C na Suwalszczyźnie do 3 st. C na Pomorzu Zachodnim. Północno-wschodni wiatr będzie słaby.

Pochmurno i mgliście zapowiada się także środa. Na północy mogą pojawić się słabe, mieszane opady. Temperatura maksymalna wyniesie od 0 st. C na Suwalszczyźnie do 2 st. C na zachodzie kraju. Wiatr ze zmiennych kierunków powieje słabo.

Prognozowane porywy wiatru w dniach 21-25.01 ventusky.com

