Pogoda na weekend. Niż Askan sprowadzi chłód i zimowe opady

Pogoda w najbliższych dniach będzie kształtowana przez niż Askan. Za jego sprawą do Polski dotrze masa chłodnego powietrza i pojawią się opady śniegu. Miejscami może także silniej powiać. Większego ocieplenia na horyzoncie nie widać.

Pogoda Długoterminowa Weekend

W ciągu nadchodzącej doby pogodę w Polsce kształtował będzie niż Askan, którego centrum przemieszczać się będzie znad Zatoki Fińskiej w kierunku zachodniej Rosji - przekazał synoptyk tvnmeteo.pl Daniel Kowalczyk. Front chłodny związany z tym niżem przemieści się z północy na południe kraju przynosząc słabe opady śniegu oraz deszczu w ich różnorodnej konfiguracji. Z północy kontynentu za frontem popłynie zimne powietrze, w którym pojawią się liczne rozpogodzenia, ale miejscami także opady przelotne i silniejszy wiatr.

W kolejnych dniach pogodę w regionie zdominuje wieloośrodkowy układ niskiego ciśnienia znad Skandynawii i Bałtyku. W dalszym ciągu spływać będzie do nas z północy zimna i wilgotna masa powietrza pochodzenia arktycznego z przelotnymi opadami śniegu i śniegu z deszczem, przeplatanymi okresami większych rozpogodzeń i nieco silniejszym wiatrem. "W marcu jak w garncu" - dodał Kowalczyk.

Prognozowana temperatura w dniach 4-8.03 ventusky.com

Pogoda na weekend

W sobotę możemy spodziewać się sporego zachmurzenia z rozpogodzeniami. Na północy kraju na ogół nie powinno padać. Z kolei w północno-wschodnich regionach spodziewane są przelotne opady śniegu do 2 centymetrów. W pozostałej części kraju niewykluczone są okresami słabe opady deszczu ze śniegiem rzędu 1-3 litrów wody na metr kwadratowy. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 2 stopni Celsjusza na Mazurach i Suwalszczyźnie, przez 4 st. C w centrum kraju, do 6 st. C na Ziemi Lubuskiej i Pomorzu Zachodnim. Wiatr z północnego zachodu będzie umiarkowany i dość silny, a w porywach rozpędzi się do 40-70 kilometrów na godzinę.

Niedziela przyniesie nam pochmurną aurę z przejaśnieniami, lokalnie rozpogodzeniami. Miejscami na wschodzie i w centrum wystąpią przelotne opady śniegu do 1-2 cm, a na zachodzie i południu kraju okresami opady śniegu z deszczem do 3 l/mkw. Termometry pokażą maksymalnie od 1 st. C na Mazurach i Suwalszczyźnie, przez 2 st. C w centrum kraju, do 4 st. C na Ziemi Lubuskiej. Zachodni wiatr będzie słaby i umiarkowany.

Prognozowane opady w dniach 4-8.03 ventusky.com

Pogoda w kolejnym tygodniu

Poniedziałek upłynie pod znakiem dużego zachmurzenia z rozpogodzeniami. Na północy niewykluczone są przelotne opady śniegu do 2 cm i deszczu ze śniegiem na południu do 1-2 l/mkw. Temperatura maksymalna sięgnie od 1 st. C na Suwalszczyźnie, przez 2 st. C w centrum kraju, do 4 st. C na Dolnym Śląsku. Z kierunków zachodnich powieje słaby i umiarkowany wiatr.

Wtorek będzie pochmurny, niewykluczone są opady deszczu ze śniegiem do 1-5 l/mkw., które przemieszczą się z zachodu na wschód kraju. Temperatura maksymalna wyniesie od 2 st. C na Podlasiu, przez 4 st. C w centrum kraju, do 6 st. C na Dolnym Śląsku. Południowo-zachodni wiatr powieje umiarkowanie i dość silnie, na zachodzie porywy osiągną do 80 kilometrów na godzinę.

Czeka nas również pochmurna środa z rozpogodzeniami. Na północy i w centrum spodziewane są przelotne opady śniegu do 1-3 cm, a na południu okresami deszcz i deszcz ze śniegiem rzędu 3-5 l/mkw. Termometry wskażą maksymalnie od 0 st. C na Suwalszczyźnie, przez 2 st. C w centrum kraju, do 5 st. C na Podkarpaciu. Powieje zachodni, słaby i umiarkowany wiatr, tylko na północnym wschodzie będzie dość silny i w porywach rozpędzi się do 40-60 km/h.

Prognozowane porywy wiatru w dniach 4-8.03 ventusky.com

Autor:kw/dd

Źródło: tvnmeteo.pl